Noticias Colombia autorizó un plan de eutanasia para 80 hipopótamos que pertenecieron a Pablo Escobar Esta medida se ha discutido por años en el país, generando debate y rechazo en Puerto Triunfo, que es donde está la hacienda que fue del narcotraficante y que trae a miles de turistas

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El lunes 13 de abril, el gobierno colombiano autorizó un plan para practicar la eutanasia en 80 hipopótamos con el fin de tener un control en la reproducción de estos animales que fueron introducidos en Colombia por el capo de la droga Pablo Escobar en 1980.

Esta medida se ha discutido por años en el país, generando debate y rechazo en Puerto Triunfo, que es donde está la hacienda que fue del narcotraficante y que trae a miles de turistas por los animales.

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¿Por qué se les aplicará la eutanasia a los hipopótamos?

La ministra de Ambiente, Irene Vélez, señaló que, en el caso de que el gobierno no tome las debidas medidas, el país tendrá una sobrepoblación de 500 hipopótamos para el año 2030.

Estos animales son considerados en Colombia como una especie exótica invasora y no cuentan con un depredador natural en el país, por lo que el aumento de esta especie ha ido creciendo.

También estos animales están cada vez más dispersos en toda la nación, por lo que las autoridades temen que se extiendan todavía más.

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¿En qué consiste el plan?



De acuerdo con la Agencia de Noticias AP, el plan de control tendrá un costo de 1.7 millones de dólares y se le aplicará la eutanasia a al menos 80 hipopótamos. La medida será implementada a la mitad del año, cuando el nuevo presidente asuma su cargo el 7 de agosto.

Hay dos tipos de eutanasia que tienen contempladas, las cuales son la inyección y la física. En el caso de la primera, el animal recibirá un dardo con el fin de que quede completamente inmovilizado para después darle un medicamento que le provocaría la muerte. En el segundo caso se le disparará al animal con un rifle de caza en el craneo para provocar el menor sufrimiento.

En el tema del cadáver, se le deberá hacer una fosa de 4 metros para poder enterrarlo, o también otro procedimiento puede ser la cremación.

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¿Hay otras opciones?

Otras de las opciones que se tienen contempladas desde el 2023 son el traslado de los hipopótamos a otros países para que los cuiden en santuarios y zoológicos, pero autoridades han señalado que no han tenido buenas respuestas ante esta posibilidad.

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También se ha optado por decenas de esterilizaciones, pero el proceso llega a ser sumamente costoso, con 9800 dólares por hipopótamo y el riesgo de que los animales mueran o tengan una reacción alérgica por la anestesia.