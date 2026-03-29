Noticias Buque hospital llevará atención médica a 22 municipios del Pacífico colombiano Te contamos que tan bien esta equipado el barco para ayudar a las personas

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El jueves 26 de marzo, el buque hospital ‘Benkos Biohó’ partió para llevar atención médica a 22 municipios costeros del Pacífico de Colombia.

Esta idea nace por parte del gobierno con el fin de que brinden a territorios poco conectados acceso a la salud. Se recorrerán territorios de los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

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A continuación, te contamos más a detalle en qué consiste este proyecto.

¿Con qué cuenta el buque?

El buque hospital cuenta con un quirófano listo para usarse; el apoyo incluye radiología, ecografía y mamografía, para que se pueda diagnosticar el cáncer de manera temprana. También cuenta con laboratorio de citología y equipos para colposcopias.

Según la Secretaría de Salud del Cauca, Carolina Camargo expresó que con el buque se espera atender a más de 70.000 personas. De las cuales se les brindará atención médica a mujeres embarazadas y se practicarán cesáreas.

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¿Cuánta capacidad tiene el barco?

Jorge Eliecer López Castillo, quien es el capitán del buque hospital, informó que el barco puede llevar a 35 personas, 10 tripulantes, y tiene una manga de 9,46 metros, una eslora de 39,9 metros y un calado de 1,5 metros. Con estas proporciones puede llegar a zonas costeras y fronterizas del país, donde no se puede acceder a un buen servicio médico.

Asimismo, la enfermera Lucy Paola Hinestroza dijo que se contará con especialidades como optometría, pediatría, ginecología, servicios especiales y muchas más.

Finalmente, se informó que el equipo médico optará por un modelo primordialmente preventivo para pasar al predictivo y finalizar con el resolutivo, con el fin de que puedan tener una mejora los indicadores de mortalidad de los lugares, ya que los ciudadanos tienen complicaciones para tener atención de mediana y alta complejidad.