Colombia

Al menos 34 muertos en el accidente de un avión militar en Colombia

Un avión militar tipo C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana se estrelló minutos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, con más de 100 personas a bordo.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Rescatan a 78 heridos tras el accidente de un avión Hércules del ejército colombiano

Un avión militar tipo C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana se accidentó este lunes 23 de marzo de 2026 en el sur del país, dejando decenas de heridos y 34 muertos confirmados por el presidente Gustavo Petro.

El siniestro ocurrió durante la mañana, cuando la aeronave despegaba desde el aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, con destino a otra base militar en la misma región. A bordo viajaban más de 100 personas, entre militares y tripulación.

PUBLICIDAD

De acuerdo con reportes preliminares, el avión no logró ganar altura suficiente durante la fase inicial del vuelo, lo que derivó en la pérdida de altitud pocos minutos después del despegue.

La aeronave se estrelló a pocos kilómetros del aeropuerto, en una zona cercana a áreas rurales y selváticas. Tras el impacto, se generó una gran nube de humo y dispersión de restos, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia.

Equipos militares y de emergencia fueron desplegados rápidamente en la zona para atender a los sobrevivientes y trasladarlos a hospitales. Las autoridades confirmaron decenas de heridos, algunos en estado crítico.

Más sobre Colombia

Así era el avión Hércules que se accidentó en Colombia: Características de aeronave militar
2 mins

Así era el avión Hércules que se accidentó en Colombia: Características de aeronave militar

América Latina
Accidente de avión Hércules en Colombia: Cifra oficial de muertos y heridos por siniestro
2 mins

Accidente de avión Hércules en Colombia: Cifra oficial de muertos y heridos por siniestro

América Latina
Petro eleva disputa con Ecuador y anuncia nota de protesta por bomba caída en Colombia
5 mins

Petro eleva disputa con Ecuador y anuncia nota de protesta por bomba caída en Colombia

América Latina
Colombia, Francia, México y El Salvador, incautan toneladas de cocaína en operativo conjunto; hay 6 mexicanos detenidos
2 mins

Colombia, Francia, México y El Salvador, incautan toneladas de cocaína en operativo conjunto; hay 6 mexicanos detenidos

América Latina
Localizan a senadora indígena colombiana Aída Quilcué junto a su equipo de seguridad, confirma Ministro de Defensa
2 mins

Localizan a senadora indígena colombiana Aída Quilcué junto a su equipo de seguridad, confirma Ministro de Defensa

América Latina
Matan en México a narco vinculado con asesinato de futbolista de la selección de Colombia: ¿Quién era Santiago Gallón?
2 mins

Matan en México a narco vinculado con asesinato de futbolista de la selección de Colombia: ¿Quién era Santiago Gallón?

América Latina
¿Qué es el Clan del Golfo, el grupo que suspendió negociaciones con Petro por sus acuerdos con Trump?
2 mins

¿Qué es el Clan del Golfo, el grupo que suspendió negociaciones con Petro por sus acuerdos con Trump?

América Latina
Colombia extradita capo del narco, horas antes de la reunión Trump-Petro: ¿De quién se trata?
1 mins

Colombia extradita capo del narco, horas antes de la reunión Trump-Petro: ¿De quién se trata?

América Latina
15 muertos por accidente de avioneta en Colombia, cerca de Venezuela
3 mins

15 muertos por accidente de avioneta en Colombia, cerca de Venezuela

América Latina
Documento de archivos de Washington sostiene que el cura guerrillero colombiano Camilo Torres pidió patrocinio a EE UU antes de tomar las armas
6 mins

Documento de archivos de Washington sostiene que el cura guerrillero colombiano Camilo Torres pidió patrocinio a EE UU antes de tomar las armas

América Latina

Los reportes oficiales indican que en el avión viajaban alrededor de 125 personas (114 pasajeros y 11 tripulantes).

Hasta el momento, la agencia de noticias Reuters había reportado al menos 34 personas fallecidas y más de 80 heridas, aunque la cifra podría actualizarse conforme avancen las labores en el lugar.

Agradezco a los y las soldadas que estando en el lugar fueron corriendo a salvar la vida de sus compañeros, prueba de amor y solidaridad hermosa, me arrodilló ante ustedes, vamos al máximo, al menor número de vidas perdidas.. es la vida la prioridad de la sociedad y del estado
Gustavo Petro, presidente de Colombia


Las autoridades colombianas mantienen abierta una investigación para determinar las causas exactas del accidente, mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y verificación del número total de víctimas.

Video Reportan sobrevivientes de accidente aéreo en Colombia

Autoridades descartan ataque armado en accidente aéreo militar

De acuerdo con información oficial de autoridades colombianas, la aeronave siniestrada cubría la ruta entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís, en el departamento de Putumayo, y se encontraba en condiciones adecuadas de aeronavegabilidad. Asimismo, la tripulación estaba debidamente calificada para operar el vuelo.

PUBLICIDAD

El reporte preliminar indica que el accidente ocurrió poco después del despegue, cuando el avión cayó a tierra a aproximadamente un kilómetro y medio del aeródromo. Tras el impacto, se registró un incendio en la aeronave.

En cuanto a las causas, el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia subrayó que, hasta el momento, no existen indicios de que el siniestro haya sido producto de un ataque o atentado directo.

Las autoridades colombianas también explicaron que las detonaciones que se escuchan en algunos videos difundidos en redes sociales corresponden a la munición que transportaba la tropa y que explotó debido al incendio tras el accidente.

Finalmente, expresaron su solidaridad con las familias de las víctimas e informaron que se han activado los protocolos de acompañamiento y apoyo para atender a los afectados por este accidente aéreo.

Video Un avión Hércules de las Fuerzas Armadas de Colombia sufre un accidente en Puerto Leguízamo
Relacionados:
ColombiaAviónMilitaresNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Un hombre por semana
Polen
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX