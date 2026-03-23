Colombia Al menos 34 muertos en el accidente de un avión militar en Colombia Un avión militar tipo C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana se estrelló minutos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, con más de 100 personas a bordo.

Video Rescatan a 78 heridos tras el accidente de un avión Hércules del ejército colombiano

Un avión militar tipo C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana se accidentó este lunes 23 de marzo de 2026 en el sur del país, dejando decenas de heridos y 34 muertos confirmados por el presidente Gustavo Petro.

El siniestro ocurrió durante la mañana, cuando la aeronave despegaba desde el aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, con destino a otra base militar en la misma región. A bordo viajaban más de 100 personas, entre militares y tripulación.

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De acuerdo con reportes preliminares, el avión no logró ganar altura suficiente durante la fase inicial del vuelo, lo que derivó en la pérdida de altitud pocos minutos después del despegue.

La aeronave se estrelló a pocos kilómetros del aeropuerto, en una zona cercana a áreas rurales y selváticas. Tras el impacto, se generó una gran nube de humo y dispersión de restos, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia.

Equipos militares y de emergencia fueron desplegados rápidamente en la zona para atender a los sobrevivientes y trasladarlos a hospitales. Las autoridades confirmaron decenas de heridos, algunos en estado crítico.

Los reportes oficiales indican que en el avión viajaban alrededor de 125 personas (114 pasajeros y 11 tripulantes).

Hasta el momento, la agencia de noticias Reuters había reportado al menos 34 personas fallecidas y más de 80 heridas, aunque la cifra podría actualizarse conforme avancen las labores en el lugar.

Agradezco a los y las soldadas que estando en el lugar fueron corriendo a salvar la vida de sus compañeros, prueba de amor y solidaridad hermosa, me arrodilló ante ustedes, vamos al máximo, al menor número de vidas perdidas.. es la vida la prioridad de la sociedad y del estado Gustavo Petro, presidente de Colombia



Las autoridades colombianas mantienen abierta una investigación para determinar las causas exactas del accidente, mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y verificación del número total de víctimas.

Video Reportan sobrevivientes de accidente aéreo en Colombia

Autoridades descartan ataque armado en accidente aéreo militar

De acuerdo con información oficial de autoridades colombianas, la aeronave siniestrada cubría la ruta entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís, en el departamento de Putumayo, y se encontraba en condiciones adecuadas de aeronavegabilidad. Asimismo, la tripulación estaba debidamente calificada para operar el vuelo.

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El reporte preliminar indica que el accidente ocurrió poco después del despegue, cuando el avión cayó a tierra a aproximadamente un kilómetro y medio del aeródromo. Tras el impacto, se registró un incendio en la aeronave.

En cuanto a las causas, el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia subrayó que, hasta el momento, no existen indicios de que el siniestro haya sido producto de un ataque o atentado directo.

Las autoridades colombianas también explicaron que las detonaciones que se escuchan en algunos videos difundidos en redes sociales corresponden a la munición que transportaba la tropa y que explotó debido al incendio tras el accidente.

Finalmente, expresaron su solidaridad con las familias de las víctimas e informaron que se han activado los protocolos de acompañamiento y apoyo para atender a los afectados por este accidente aéreo.