Nicolás Maduro Por qué Trump descarta un gobierno de María Corina Machado en Venezuela tras derrocar a Maduro En la conferencia de prensa en que anunció la captura de Maduro, Trump dijo que su gobierno dirigirá Venezuela y que habían estado en contacto con Delcy Rodríguez: descartó a María Corina Machado.



Tras captura de Maduro, ¿cómo puede cambiar la relación entre EEUU y gobiernos aliados de Venezuela?

La resistencia del gobierno de Estados Unidos a trabajar inmediata y directamente con la oposición liderada por la premio Nobel de la Paz María Corina Machado para una transición democrática en Venezuela tras la incursión militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro es una demostración de pragmatismo de la Casa Blanca que dependerá de cuán colaborador sea el chavismo sin su líder en las próximas semanas, de acuerdo con analistas consultados por Univision Noticias.

El secretario de Estado, Marco Rubio, alegó "asuntos de corto plazo que deben ser resueltos directamente" para justificar la decisión del gobierno de Donald Trump de dejar a la líder opositora al margen de la transición que dicen impulsar tras derrocar a Maduro.

"Todos queremos ver un futuro brillante para Venezuela, una transición a la democracia, todas esas cosas son geniales y las queremos ver. Son cosas que todavía nos importan y todavía me importan, pero estamos hablando de lo que va a ocurrir en las próximas dos o tres semanas, en los próximos dos o tres meses", agregó en entrevista con el programa 'Meet the Press' de NBC News.

Maduro aguarda su comparecencia en corte prevista para el lunes en una conocida cárcel de Nueva York, a la que fue trasladado tras haber sido capturado la madrugada del sábado en una insólita operación militar de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que se internaron en Caracas atacando objetivos clave del gobierno chavista.

Depuesto Maduro, sin embargo, la administración Trump dijo que dirigirá Venezuela al tiempo que se mostró a favor de dejar al frente de su gobierno a la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, también responsable de los negocios petroleros.

Estados Unidos “gobernará” Venezuela hasta que haya una transición “segura” hacia la democracia y arreglará su magullada industria petrolera con “miles de millones” de dólares e inversores privados, declaró Trump a periodistas en su residencia en Mar-a-Lago, en Florida.

Y sobre la posibilidad de que Machado asuma el poder, agregó: “Creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy amable, pero no goza del respeto necesario”.

Machado es considerada la líder más popular de la oposición. Salió del país a finales del año pasado para recibir el Nobel en Oslo tras permanecer varios meses en la clandestinidad, agradeciendo el “decisivo apoyo” de Trump en la lucha democrática del antichavismo.

El aporte de Machado fue clave para el desempeño del candidato Edmundo González en las elecciones presidenciales de 2024. La oposición presentó pruebas de que ganó con amplísimo margen a Maduro esos comicios. El gobierno de Joe Biden lo reconoció como el ganador.

Entre el realismo político y la represión

La oposición democrática venezolana enfrenta “su momento más complejo” por lo que el politólogo Guillermo Tell Aveledo denomina “una 'pinza' histórica entre la represión interna y el realismo geopolítico externo”.

Según el analista y docente universitario venezolano, Maduro “completó el trabajo sucio” de arrasar con la capacidad operativa de la oposición luego de las elecciones del 28 de julio,

“La represión feroz contra los cuadros de base y la estructura de Vente Venezuela dejó a María Corina Machado con una inmensa legitimidad social, pero sin aparato logístico”, dijo.

Tell Aveledo opinó que Machado conserva hoy “el prestigio y el mandato simbólico”, pero carece de “la 'infantería' política para movilizarlos”, pues sus cuadros están presos, exiliados o en la clandestinidad.

Rubio, que guiará un equipo de transición política en Venezuela junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, según Trump, calificó este domingo a Machado como una líder política “fantástica” a la que conoce desde hace años. Sin embargo, resaltó que Estados Unidos necesita resultados “inmediatos” en Venezuela.

“Desafortunadamente, la vasta mayoría de la oposición no está presente dentro de Venezuela y tenemos cosas a corto plazo que tienen que ser atendidas de inmediato”, insistió, añadiendo que esperan “más cumplimiento y compromiso” del gobierno de Delcy Rodríguez que el nivel de acuerdos logrados con Maduro a la cabeza del poder ejecutivo venezolano.

Tell Aveledo, por su parte, resaltó que el resto del espectro opositor en Venezuela, que califica como partidos que operan “dentro del sistema” del gobierno chavista, tienen “una irrelevancia casi total”.

“No hay allí un relevo posible: o bien son artificios cooptados por el Estado para simular pluralismo, o son fuerzas tradicionales que requieren un marco de legalidad institucional que hoy les es negado”, señaló.

“Ninguno de estos actores posee una presencia de entidad capaz de proyectarse socialmente; están muy a la zaga del liderazgo de Machado”, indicó.

El desarraigo institucional de Machado

Venezuela vive en un estado de “vulnerabilidad” política y social tras la salida de Maduro del poder, especialmente en las circunstancias violentas en que ocurrió, y es un contexto que Estados Unidos parece estar tomando en cuenta, según el politólogo Ricardo Ríos.

El director de la firma consultora Poder y Estrategia explicó que Machado concretó una “simpatía popular” en las elecciones presidenciales de 2024, pero “no tiene mayor arraigo” en la realidad institucional actual del país sudamericano.

“Si tienes una alta simpatía y reconocimiento internacional, pero no tienes músculo ni representación ni partido por razones que también son obvias, es muy difícil la toma del poder y la gobernabilidad” en un escenario inmediatamente posterior al chavismo sin Maduro, valoró.



Delcy Rodríguez, hermana del presidente del parlamento y hombre de confianza de Maduro para las negociaciones nacionales e internacionales, Jorge Rodríguez, debe asumir la presidencia de Venezuela tras una “ausencia forzada” de Maduro, según una sentencia dictada la noche del sábado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

De acuerdo con la oposición, el poder judicial en Venezuela está dominado por el chavismo. Antes de conocerse ese dictamen, Rodríguez mostró una postura “bastante arisca” con respecto a Estados Unidos, resaltó el politólogo Leandro Rodríguez Linárez.

La presidenta interina conoce y maneja “el andamiaje interno” de la política en Venezuela y el general Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa de Maduro, controla las fuerzas armadas en este momento, aseguró el experto en análisis político.

Ni Machado ni Edmundo González Urrutia, también en el exilio, pueden “llegar a imponerse” en un eventual gobierno tras los ataques armados en Caracas y los arrestos de Maduro y Flores para evitar “un choque” de fuerzas y facilitar “una transición más pacífica”, consideró.

“Las grandes transformaciones no pueden hacerse de la noche a la mañana tras 25 años del chavismo, que domina todas las instituciones públicas. No puede haber un giro de 180 grados”, sino que toda apertura democrática debe hacerse “poco a poco”, según Ríos.

En el cajón de espera

Trump también podría estar buscando “un triunfo personal” en Venezuela y quizás “no confía del todo” en la líder del partido Vente Venezuela tras su experiencia durante el llamado gobierno interino del opositor Juan Guaidó en 2019, según el politólogo Jesús Castellanos.

“También existe la posibilidad de que estratégicamente sea más factible trabajar con el régimen, que tiene el control del poder en Venezuela”, destacó el experto en asuntos electorales.

El chavismo controla la mayoría de las 335 alcaldías, las 23 gobernaciones, la Alcaldía Mayor de Caracas y preside el poder legislativo y exjerarcas suyos están dentro del poder judicial.

“La oposición democrática, pese a ser el grupo mayoritario en el país, está debilitada por su continuo fraccionamiento”, con liderazgos desperdigados en el extranjero, apuntó.

Además, el antichavismo ha perdido capacidad de movilización en el país, consideró.

Castellanos opinó que la oposición democrática venezolana encarnada en Machado y González Urrutia no parece tener un rol protagónico, al menos por ahora.