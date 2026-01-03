Nicolás Maduro Quién gobierna ahora Venezuela con Nicolás Maduro apresado por EEUU y cómo puede ser la transición a un nuevo gobierno La captura de Nicolás Maduro abre una incógnita sobre qué sucederá ahora en Venezuela y quién va a gobernar el país. ¿La oposición puede tomar el poder? ¿Debe hacer una nueva elección? ¿Qué establece la Constitución del país? Sigue aquí lo último de la caída del gobernante Nicolás Maduro.

La captura del gobernante venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores durante una operación de amplia escala de fuerzas militares estadounidenses en Caracas deja una duda fundamental atrás: ¿quién gobierna el país suramericano?

Aeronaves militares de Estados Unidos se adentraron en Caracas la madrugada de este sábado y atacaron objetivos de seguridad y defensa del gobierno venezolano, también en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, según el ejecutivo chavista.

El presidente Donald Trump informó pasadas las 5 de la mañana que su nación había apresado y extraído por avión a Maduro y su esposa en coordinación con las autoridades penales de Estados Unidos. La salida abrupta del poder del heredero de Hugo Chávez, en el palacio de Miraflores desde 2013, deja varios senderos de posibilidades en el camino político de Venezuela, según expertos.

Los ataques ocurridos en Caracas y la aprehensión de Maduro, gobernante de Venezuela desde 2013, generan “un vacío de poder importante” e inician un pulso dentro del poder político entre las facciones del chavismo, considera el sociólogo y doctor en procesos políticos contemporáneos Juan Manuel Trak.

Maduro lideraba una de esas facciones, mientras que el ministro del Interior y primer vicepresidente del partido de gobierno Diosdado Cabello encabeza otra, cercana a grupos policiales, militares y civiles clave como “brazo represor” en Venezuela, dijo.

En posición privilegiada por sus roles dentro del gobierno de Venezuela están los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, vicepresidenta del ejecutivo y ministra de Petróleo, y su hermano como presidente del parlamento nacional, explicó Trak.

“Ambos están (con papeles políticos) en el marco de la Constitución, son los primeros candidatos a la presidencia” dentro del chavismo, señaló.

“Habiendo sido capturado Maduro, la pregunta es cómo queda el balance de poder y si (el ataque y arresto del gobernante) llevará a un proceso de democratización o bien se va a cambiar a una autoridad por otra”, expresó.

La Constitución y el potencial rol de los Rodríguez

El primer escenario pasa porque Delcy Rodríguez reciba el testigo temporal del poder presidencial, de acuerdo con el abogado constitucionalista José Manuel Romano.

Según el también especialista en historia contemporánea y derecho administrativo, “no hay falta absoluta” en el caso de un “secuestro” del presidente venezolano por parte de fuerzas militares extranjeras, específicamente de Estados Unidos.

La Constitución venezolana indica en su artículo 233 que serán faltas absolutas del presidente su muerte, su renuncia, o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia; su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional; el abandono del cargo, declarado como tal por el parlamento nacional, así como la revocación popular de su mandato.

Los Rodríguez encarnarían la baja probabilidad de “alguna apertura política” hacia una transición en Venezuela, si bien “no parecen tener esa preferencia”, mientras Cabello representa “la profundización de lo autoritario”, apuntó Trak, por su lado.

¿Una elección en ciernes?

La convocatoria a una elección “dentro de los 30 días consecutivos” debería ocurrir si esa ausencia absoluta del máximo gobernante se registra durante los primeros 4 años de su período, como sería el caso de Maduro, a pesar de que la oposición rebate su legitimidad y lo acusa de cometer fraudes en las elecciones de julio de 2024.

En ese caso, el vicepresidente ejecutivo se encargaría de la primera magistratura mientras se vota y asume el cargo un nuevo mandatario, según la norma. Delcy Rodríguez exigió la madrugada del sábado a través de una llamada telefónica al canal del Estado VTV que Estados Unidos diera una fe de vida de Maduro y Flores.

El período de suplencia de la presidencia por parte de Rodríguez sería de hasta 90 días prorrogables por un período similar adicional, publicó el jurista en X.

Romano destacó en X que la Asamblea Nacional deberá “decidir si debe considerarse falta absoluta” lo ocurrido a Maduro la madrugada de este sábado.

Cabe resaltar que ese parlamento no es reconocido por la oposición congregada alrededor de la Nobel de la Paz y dirigente antichavista María Corina Machado, y está por instalarse, este lunes, con nuevos miembros votados hace 8 meses.

“No hay vacío de poder, en tanto asume de manera inmediata” la presidencia de Venezuela Rodríguez, hermana del presidente de la Asamblea Nacional, insistió.

Un barniz legal para mantener el poder

Otras figuras fuertes del chavismo podrían rondar el umbral del poder en medio de un estado de conmoción exterior como el decretado por Maduro en sus últimas horas frente al gobierno, que lo habilita -o potencialmente a su sucesor si el chavismo permanece en Miraflores- para tomar “todas las medidas que se estimen convenientes, a fin de defender y asegurar los intereses, objetivos nacionales y la sobrevivencia de la República”, según el primer comunicado oficial del sábado.

Entre los hombres prominentes del chavismo que transmitieron mensajes al país, la comunidad internacional y la población venezolana durante la madrugada del sábado están el ministro de defensa Vladimir Padrino López, el ministro Diosdado Cabello -exvicepresidente del país durante la crisis de abril de 2002- y el fiscal general Tarek William Saab, un exgobernador y exdiputado del oficialismo.

Tanto Padrino López como Cabello son señalados por Estados Unidos como presuntos líderes de un cartel del narcotráfico enquistado en el poder político venezolano, e incluso ofrece millonarias recompensas por sus capturas.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hombre de confianza de Maduro para asuntos como las negociaciones con sus opositores y la Casa Blanca, no apareció en transmisiones del canal del Estado ni en redes sociales este sábado.

Otro líder chavista activo al menos en redes sociales tras los ataques armados en Caracas fue el canciller Yván Gil, que pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad Nacional de las Naciones Unidas denunciando una “agresión criminal”.

Un vacío sin garantías para la oposición

El control del chavismo sobre instituciones y poderes como el legislativo y el judicial podrían abrirle camino para barnizar legalmente toda decisión que considere y mantenerse en el poder, de acuerdo con expertos en leyes y ciencias políticas en Venezuela. Políticos alineados con Maduro y sus colaboradores lideran las 23 gobernaciones, la mayoría de las 335 alcaldías y los concejos municipales.

Conocida y antigua es la advertencia chavista a sus adversarios: “No volverán”.

Sin embargo, la oposición dice estar lista para asumir la presidencia tras argumentar por un año y medio que sería su derecho por ganar las elecciones de 2024, según la data recabada con base en más del 80% de las actas de votación de esos comicios.

Machado, en el exilio desde el mes pasado, ha asegurado que la oposición tiene listo un plan para sus eventuales primeras 100 horas y primeros 100 días de gobierno.

Trak, por su parte, advirtió que existe “un vacío de poder en el chavismo”, acotando que el oficialismo “es en sí una estructura de poder” que pudiera campear ese vacío.

“Pensar que de buenas a primeras va a haber un cambio de gobierno hacia la oposición me parece poco factible si no hay presión internacional, sobre todo de Estados Unidos, de la magnitud de lo que acaba de ocurrir”, comentó a Univision Noticias.