Nicolás Maduro Cómo es el Centro Metropolitano de Detención, la infame cárcel de Brooklyn donde Maduro esperará juicios tras ser capturado en Caracas El líder venezolano enfrenta cargos de conspiración narcoterrorista, para importar cocaína y para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra EEUU. Si es declarado culpable, pasaría el resto de su vida en una prisión estadounidense.



Perfil: El ascenso y caída de Nicolás Maduro, capturado tras más de 12 años gobernando Venezuela

Una prisión neoyorquina, conocida por albergar a reos de alto perfil y señalada en 2019 por imponer condiciones “inhumanas”, recibe este sábado al líder venezolano, Nicolás Maduro, acusado de conspiración narcoterrorista y posesión de armas de fuego.

Tras aterrizar en el aeropuerto de Stewart, se espera que Maduro sea transportado al Centro Metropolitano de Detención (MDC) de Brooklyn, por el cual han pasado infames personajes señalados de tráfico de drogas, terrorismo y abuso sexual.

Nicolás Maduro fue capturado en Caracas en un operativo militar durante la madrugada de este sábado. Por la tarde, fue transportado a Nueva York.

En la instalación penitenciaria donde esperará juicio se encuentran actualmente los narcotraficantes mexicanos Rafel Caro Quintero, quien fue uno de los jefes del extinto Cartel de Guadalajara, e Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa.

Otro preso importante es Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo y quien enfrenta cargos de conspiración de crimen organizado y tráfico sexual.

La prisión de Brooklyn, ubicada en el barrio Sunset Park, alberga a más de 1,600 reclusos.

En sus celdas también han estado Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare Brian Thompson o la socialité Ghislaine Maxwell, convicta por tráfico sexual; quien denunció a través de sus abogados "condiciones asombrosamente espantosas” en la prisión, que calificó de “inhumanas, crueles y degradantes”.

También han estado el rapero Sean Combs, sentenciado por cargos de prostitución; y Sam Bankman-Fried, fundador de la plataforma de criptomonedas FTX y condenado por fraude y conspiración.

E incluso, Genaro García Luna y Joaquín Guzmán Loera , alias ‘El Chapo’, quien también denunció las duras condiciones del MDC.

El MDC, que opera desde 1994, tiene una población de 1,121 detenidos en espera de juicio o ser sentenciados e incluye mujeres, según datos de la Oficina Federal de Prisiones.

Por sus duras condiciones, algunos jueces se han negado a enviar gente allí y ha sido llamado "el infierno en la tierra". Las autoridades han dicho que está aumentando el personal para resolver los problemas de la cárcel.

También fue enviado tras su extradición Juan Orlando Hernández , expresidente de Honduras. Fue condenado a 45 años de cárcel y cinco más de libertad vigilada por varios delitos relacionados con el narcotráfico y el uso de armas, aunque Trump recientemente lo indultó.

Así opera el Cartel de los Soles: el narcoestado venezolano liderado por Maduro, según EEUU

La acusación contra Nicolás Maduro

En una nueva acusación, Maduro, su esposa, Cilia Flores, (también arrestada el sábado), su hijo Nicolás Maduro Guerra, funcionarios venezolanos y un jefe del grupo criminal Tren de Aragua son señalados de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra EEUU.

“Durante más de 25 años, los líderes de Venezuela han abusado de sus cargos de confianza pública y han corrompido instituciones que antes eran legítimas para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos”, se lee en la acusación.

De acuerdo con la Fiscalía de Nueva York, Maduro negoció el tráfico de varias toneladas de cocaína, ordenó que entregaran armamento militar a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y coordinó con distintos capos para que la mercancía llegara a su destino final.

Además, este habría hecho tratos con los carteles de Sinaloa, Los Zetas, el otro grupo rebelde colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la organización criminal Tren de Aragua en Venezuela.

Por la captura de Maduro, el Departamento de Estado de EEUU ofrecía una recompensa récord de 50 millones de dólares. Si es declarado culpable, el líder venezolano podría pasar el resto de su vida tras las rejas.

Su caso fue sometido en una corte de Manhattan, del Distrito Sur de Nueva York.

Este sábado, en cuestión de horas, Maduró pasaba, según el gobierno de EEUU, de vivir protegido en una “fortaleza” de Caracas, a una fría celda de la prisión de Brooklyn.

Una demanda sometida en 2019 alegó que esa cárcel mantuvo a los reclusos en condiciones "inhumanas" por fallas en el sistema de calefacción durante una semana peligrosamente fría. El entonces alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, y varios funcionarios electos expresaron su indignación por las condiciones que había en la prisión.