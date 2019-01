Parlamentarios europeos tras visitar Nicaragua: “No hay socialismo sin democracia y con presos políticos”

“Las condiciones carcelarias no son adecuadas. Miguel Mora llevaba 35 días en una celda sin poder ver el sol. Nos pidió luz y una biblia… no es admisible”, expresó el español Ramón Jáuregui, jefe de la misión de eurodiputados que viajó durante tres días en Nicaragua para constatar in situ el avance de la crisis sociopolítica. La visita a las cárceles fue parte de la apretada agenda de los diputados europeos en Managua. Después de que su ingreso al país fue negado en dos ocasiones por el gobierno Ortega-Murillo, los parlamentarios lograron reunirse con funcionarios oficiales y opositores debido a la presión internacional.