Pandora Papers: Filtración masiva de documentos saca a la luz secretos financieros de políticos, magnates y celebridades de América Latina

El empresario también apareció en la filtración de documentos de ICIJ, BahamasLeaks, con las sociedades Grantley Ventures Ltd. y Crimson Worldwide Ltd. Consultado por este consorcio de periodistas, Pierdant dijo que las empresas citadas “se constituyeron con apego a derecho, pero no tuvieron ni el más mínimo uso”, y que las firmas no tienen ninguna relación con Enrique Peña Nieto.