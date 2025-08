Mujer denuncia represalias por entrevista con Univision en la que acusó al Ejército mexicano de ejecutar a su esposo

El pasado domingo de Pascua tres hombres se presentaron en la casa de Yoseline Valdez en una colonia residencial de Nuevo Laredo, México, y sin mediar palabra, recuerda ella, la golpearon hasta dejarla inconsciente. “Llegaron, me tomaron video y yo estaba en el piso. Me estaban golpeando. Yo estaba llena de sangre”, explicó Valdez a Univision.

Hijos testigos

“El Ejército no debe matar”

Cuevas destacó que si no fuera porque los hechos quedaron grabados en una cámara de un Centro Comercial y el video difundido por Univision no habría pruebas para exigir justicia.

“Si el que da vueltas es el que está dando vueltas y se quita la venda de los ojos. Ese es mi hijo. Y qué feo, me lo mataron”, explicó Vega. “Mi hijo estuviera todavía vivo y si tenía que pagar algo, hubiera pagado como debe de ser, como es lo correcto que la ley según dicen que hay y no, a mi hijo me, me lo mataron, me lo torturaron, me lo quitaron de este mundo”, agregó.