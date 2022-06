Rodolfo Hernández, candidato presidencial colombiano, dice que se enteró recientemente de que a su hija la mataron de un tiro en la frente

“Yo, la verdad, no puse atención porque yo desconfío’’, dijo Hernández. “Tengo que decir la verdad. Cuando a mi papá lo secuestraron, el gobernador de Santander era el doctor Alfonso Gómez Gómez, político viejo amigo mío, me dijo. ‘Rodolfo, cuidadito, usted se deja creer de algunos, no todos, los funcionarios del organismo de seguridad que son más corrompidos que la guerrilla’’’.