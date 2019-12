México dice que "el 90%" del acuerdo comercial con EEUU y Canadá no está sujeto a revisión

El canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo este domingo que más del 90% del tratado entre su país, Estados Unidos y Canadá (TMEC o USMCA) no está sujeto a revisión pero que habrá enmiendas, noticia que llega en momentos en que México busca presionar al gobierno de Donald Trump para que ratifique el acuerdo comercial.

"El 90% del tratado, quizá más, no está sujeto a discusión o a revisión. Lo que vamos a tener es un adendum", dijo Ebrard tras una reunión con senadores, donde también participaron la secretaria de Economía, Graciela Márquez, y el subsecretario para América del Norte de la cancillería, Jesús Seade.

"No aceptaremos, de ninguna manera, que esa obligación entre en vigor en el momento en que el tratado sea ratificado. Sino que tendrá que ser con un plazo de más de cinco años", adelantó Ebrard. "En aluminio no vamos a aceptar ningún plazo porque México no tiene el recurso primordial del aluminio, que es la bauxita. Entonces nos pondría en una desventaja muy grande".