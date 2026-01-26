México

¿FBI opera en México? Sheinbaum explica cómo fue que Ryan Wedding se entregó a las autoridades

La presidenta de México detalló la labor de las autoridades de EE UU y especificó si hay operaciones del FBI en México

Video De las Olimpiadas al Narcotráfico: Ryan Wedding se entrega y llega a EEUU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó hoy, 26 de enero de 2026, en su Mañanera del Pueblo cómo fue que Ryan Wedding se entregó a las autoridades; esto dijo sobre la operación del FBI.

Proyectó una imagen de la cuenta de Ryan Wedding, en la que se puede ver al canadiense con un semblante serio, en la descripción dice que se entregó de manera voluntaria.

Por qué lo dijo el director de FBI, no lo sé. En el caso de la entrega de esta persona canadiense se ve claramente, incluso en su propia publicación, que él llega caminando por su propio pie a la embajada de EU. Cuál fue la razón por la que lo haya dicho al director del FBI le corresponde a él establecerlo, lo que hay es compartir información.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México.


