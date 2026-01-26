¿FBI opera en México? Sheinbaum explica cómo fue que Ryan Wedding se entregó a las autoridades

Por qué lo dijo el director de FBI, no lo sé. En el caso de la entrega de esta persona canadiense se ve claramente, incluso en su propia publicación, que él llega caminando por su propio pie a la embajada de EU. Cuál fue la razón por la que lo haya dicho al director del FBI le corresponde a él establecerlo, lo que hay es compartir información.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México.