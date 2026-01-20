Clima

¿Cayó Nieve en Teotihuacán? Autoridades de México informan si pirámides sufrieron daños

Circularon imágenes de la zona arqueológica de Teotihuacán cubierta de nieve

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Más de 330 vuelos afectados en NY por nevada durante el fin de semana

En redes sociales circularon fotos de la supuesta caída de nieve en Teotihuacán, aquí te compartimos si fue cierto o no y qué informaron las autoridades de México sobre si las pirámides sufrieron daños.

En ese sentido, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) compartió un comunicado sobre las imágenes difundidas en redes sociales, que provocaron cuestionamientos sobre una nevada en la zona arqueológica de Teotihuacán e informó que hubo una revisión del aérea.

PUBLICIDAD

Más sobre Clima

El mar se tragó este apacible balneario de México: estos son los últimos habitantes
25 fotos

El mar se tragó este apacible balneario de México: estos son los últimos habitantes

América Latina
El Popocatépetl cubierto de blanco: las imágenes que deja la primera tormenta invernal en México
0:36

El Popocatépetl cubierto de blanco: las imágenes que deja la primera tormenta invernal en México

América Latina
Granizada desploma techo de supermercado en la CDMX y deja a una mujer herida (fotos)
8 fotos

Granizada desploma techo de supermercado en la CDMX y deja a una mujer herida (fotos)

América Latina
Huracán Agatha: así se preparan en las costas mexicanas para su llegada
1:03

Huracán Agatha: así se preparan en las costas mexicanas para su llegada

América Latina
Rick se degrada a depresión tropical tras dejar carreteras anegadas y árboles caídos
3 mins

Rick se degrada a depresión tropical tras dejar carreteras anegadas y árboles caídos

América Latina
Iota ya es un huracán categoría 5 y golpeará la misma zona que devastó Eta hace dos semanas
6 mins

Iota ya es un huracán categoría 5 y golpeará la misma zona que devastó Eta hace dos semanas

América Latina
Hallan posibles restos del avión militar chileno siniestrado y objetos personales
5 mins

Hallan posibles restos del avión militar chileno siniestrado y objetos personales

América Latina
Una tormenta de granizo cubre de blanco las calles de la Zona Metropolitana de Jalisco y causa inundaciones y caída de árboles (fotos)
9 fotos

Una tormenta de granizo cubre de blanco las calles de la Zona Metropolitana de Jalisco y causa inundaciones y caída de árboles (fotos)

América Latina
📷 Una tormenta de granizo cubre las calles de Guadalajara en México
14 fotos

📷 Una tormenta de granizo cubre las calles de Guadalajara en México

América Latina

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua ( Conagua) este evento tuvo relación con el frente frío 28 y el 29, los cuales provocaron caída de granizo y lluvias en varias partes de México. En las zonas serranas se registraron temperaturas mínimas de entre -10 y -5 grados, en Durango, Chihuahua y Coahuila hubo heladas, mientras que el pasado 18 de enero de 2026, se pronosticaron heladas en el Estado de México (Edomex), Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, entre otros.

¿Cayó nieve en Teotihuacán?

No hubo nieve en Teotihuacán, se trató de una fuerte granizada atípica que ocurrió el pasado domingo 18 de enero de 2026, en municipios como San Martín de las Pirámides y San Juan Teotihuacán, este fenómeno climático sorprendió a los pobladores debido a que el granizo cubrió las calles.

¿Hubo daños en las pirámides de Teotihuacán?

El INAH aclaró que trabajadores del Instituto llevaron a cabo una inspección y verificaron que no hubo afectaciones en la zona de los monumentos prehispánicos ni en los museos de la Cultura Teotihuacana y de los Murales Teotihuacanos Beatriz de la Fuente.

Asimismo, precisaron que varias de las fotos que circularon fueron modificadas digitalmente, lo que dio pasó a la confusión, por ello, hicieron un llamado a verificar la información en canales oficiales antes de compartir contenidos no confirmados.


FBPT

Relacionados:
ClimaNieveMéxicoFríoNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX