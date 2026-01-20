Clima ¿Cayó Nieve en Teotihuacán? Autoridades de México informan si pirámides sufrieron daños Circularon imágenes de la zona arqueológica de Teotihuacán cubierta de nieve

En redes sociales circularon fotos de la supuesta caída de nieve en Teotihuacán, aquí te compartimos si fue cierto o no y qué informaron las autoridades de México sobre si las pirámides sufrieron daños.

En ese sentido, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) compartió un comunicado sobre las imágenes difundidas en redes sociales, que provocaron cuestionamientos sobre una nevada en la zona arqueológica de Teotihuacán e informó que hubo una revisión del aérea.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua ( Conagua) este evento tuvo relación con el frente frío 28 y el 29, los cuales provocaron caída de granizo y lluvias en varias partes de México. En las zonas serranas se registraron temperaturas mínimas de entre -10 y -5 grados, en Durango, Chihuahua y Coahuila hubo heladas, mientras que el pasado 18 de enero de 2026, se pronosticaron heladas en el Estado de México (Edomex), Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, entre otros.

¿Cayó nieve en Teotihuacán?

No hubo nieve en Teotihuacán, se trató de una fuerte granizada atípica que ocurrió el pasado domingo 18 de enero de 2026, en municipios como San Martín de las Pirámides y San Juan Teotihuacán, este fenómeno climático sorprendió a los pobladores debido a que el granizo cubrió las calles.

¿Hubo daños en las pirámides de Teotihuacán?

El INAH aclaró que trabajadores del Instituto llevaron a cabo una inspección y verificaron que no hubo afectaciones en la zona de los monumentos prehispánicos ni en los museos de la Cultura Teotihuacana y de los Murales Teotihuacanos Beatriz de la Fuente.

Asimismo, precisaron que varias de las fotos que circularon fueron modificadas digitalmente, lo que dio pasó a la confusión, por ello, hicieron un llamado a verificar la información en canales oficiales antes de compartir contenidos no confirmados.