Así fue la masacre en Salamanca, Guanajuato, que dejó 11 personas muertas y otras heridas por balas

En México ocurrió una balacera que dejó 11 personas muertas y otras heridas en Loma de Flores; así fue la masacre en Salamanca, ubicado en el estado de Guanajuato, en México, los hechos ocurrieron el pasado domingo 25 de enero de 2026.

La Dirección General de Seguridad Pública en Salamanca detalló cómo fue el momento del crimen que dejó al menos 21 personas con lesiones de arma de fuego, cerca de un deportivo ubicado sobre la calle Emiliano Zapata, donde personal de la Guardia Nacional, policías municipales y paramédicos de la Cruz Roja acudieron para llevar a cabo las labores de auxilio y las diligencias correspondientes.

Así ocurrió el ataque en Salamanca

Las autoridades explicaron que testigos de la zona de la cancha de futbol indicaron que un grupo de hombres se encontraba reunido ahí, cuando un comando integrado de al menos 8 sujetos armados, que iban a bordo de dos camionetas, llegaron al lugar y dispararon contra ellos. La agresión provocó pánico entre vecinos y los presentes en el deportivo.

El área fue acordonada por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y corporaciones estatales y municipales, mientras equipos de emergencia brindaban atención prehospitalaria.

El reporte señaló que 10 personas murieron en el lugar y una más falleció mientras recibía atención médica, además de seis lesionados que continúan hospitalizados. Precisaron que agentes del Ministerio Público, Investigación Criminal y servicios periciales realizaron el procesamiento de la escena, el levantamiento de indicios y dictámenes técnicos para preservar evidencia y fortalecer la indagatoria.

Cabe señalar que en un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó que se inició una investigación inmediata y prioritaria por los hechos ocurridos en la comunidad de Loma de Flores.