Marco Rubio y el canciller de México hablan por teléfono: Coinciden en mayor cooperación ante "amenazas compartidas"

La llamada se da luego de que a principios de esta semana tuvieron una conversación la presidenta de México y el mandatario de EEUU. Alistan Reunión Ministerial de Seguridad para febrero

El secretario de Estado, Marco Rubio publicó en su cuenta de X, que hoy conversó con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, y destacó que en dicha conversación ambas posturas fueron claras:

Las amenazas compartidas exigen mayor cooperación y resultados. Desmantelar las redes narcoterroristas e impulsar una reducción significativa del tráfico de fentanilo, drogas ilícitas y armas a través de la frontera común es una prioridad urgente que requiere acciones inmediatas y mensurables.

Alistan Reunión Ministerial de Seguridad en Washington, DC

En tanto, en un comunicado conjunto también compartido por el Gobierno de México, destaca que los secretarios reafirmaron la importancia de la colaboración entre México y Estados Unidos, basada en el respeto mutuo a la soberanía.

Ambos secretarios reconocieron que, aún con lo que se ha avanzado, subsisten desafíos significativos.

Acordaron que el Grupo de Implementación de Seguridad bilateral, cuya próxima reunión está prevista para el próximo 23 de enero, debe seguir generando acciones tangibles para fortalecer la cooperación en seguridad con resultados significativos, para contrarrestar a los cárteles y detener el tráfico de fentanilo y de armas en la frontera compartida.

Asimismo, acordaron dar seguimiento a las iniciativas bilaterales para promover el intercambio de información en iniciativas de seguridad transfronteriza.

El secretario Rubio y el secretario De la Fuente convinieron en convocar una Reunión Ministerial de Seguridad en Washington, D.C., en febrero, con motivo del primer aniversario del inicio de este nuevo capítulo en la cooperación bilateral en temas de seguridad. Dicha reunión de alto nivel ofrecerá la oportunidad de evaluar avances alcanzados y definir con claridad futuras colaboraciones.

