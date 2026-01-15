Noticias

TSA cobrará nueva tarifa de 45 dólares a viajeros sin REAL ID en aeropuertos, ¿a partir de cuándo?

Los viajeros pueden usar este sistema alternativo opcional de verificación de identidad que facilita el acceso a viajes aéreos.

Univision picture
Por:Univision
Video Suspensión de visas: ¿cuándo inicia y para quiénes aplica?

La Administración de Seguridad en el Transporte (T SA) de Estados Unidos lanzó el nuevo sistema ConfirmID modernizado, el cual ofrece a los pasajeros sin REAL ID una nueva opción para viajar.

Por una tarifa de 45 dólares, los viajeros pueden usar este sistema alternativo opcional de verificación de identidad que facilita el acceso a viajes aéreos a quienes lo necesiten.

TSA ConfirmID será una opción para los viajeros que no traigan una REAL ID u otra forma de identificación válida al punto de control de la TSA y aun así deseen volar
Adam Stahl, funcionario superior en funciones de administrador adjunto de la TSA

Esta tarifa garantiza qu e los viajeros que no cumplen con los requisitos, y no los contribuyentes, sean quienes cubran el costo del procesamiento de los viajeros sin identificaciones válidas, añadió el funcionario.

PUBLICIDAD

¿A partir de cuándo estará disponible ConfirmID?

El nuevo sistema ConfirmID modernizado estará disponible a partir del 1 de febrero de 2026. Por lo anterior, la TSA llamó a los pasajeros a completar los siguientes pasos antes de viajar:

  1. Verificar su identificación: Antes de dirigirse al aeropuerto para un vuelo a partir del 1 de febrero, verifique que tenga una REAL ID u otro documento de identidad válido.
  2. Usar TSA ConfirmID: Si no se tiene una identificación válida, se debe visitar el sitio tsa.gov/ConfirmID para pagar la tarifa de 45 dólares antes del viaje. El pasajero recibirá un recibo de pago por correo electrónico.
  3. Llevar consigo el recibo: En el aeropuerto se debe mostrar el recibo de pago, impreso o en una captura de pantalla, y cualquier identificación oficial al agente de la TSA.

