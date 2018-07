López Obrador se reúne con comitiva de EEUU: le envía una carta a Trump para hacer las paces, no habla del muro ni de los niños separados

CIUDAD DE MÉXICO / MIAMI.- Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, le envió este viernes una carta a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, donde le propone entablar una nueva relación bilateral basada en cuatro puntos de entendimiento —replantear el TLCAN, invertir en México, atender en conjunto Centromérica y dialogar sobre seguridad— que dará a conocer en detalle una vez que la correspondencia llegue a su destino. En su primer encuentro con una comitiva del gobierno estadounidense, no hablaron del muro fronterizo, ni de los niños migrantes separados de sus padres migrantes al llegar a EEUU.

El primer acercamiento entre los representantes de Trump con el próximo gobierno de México, que asumirá el poder en diciembre, duró poco más de una hora. Se trató de "un diálogo franco, respetuoso y cordial", según dijo más tarde el futuro canciller de López Obrador, Marcelo Ebrard, en el que no abordaron a profundidad ningún tema de la relación bilateral.

"Desde luego que todavía no abordamos con detalle los temas (de la agenda bilateral). López Obrador les entregó una propuesta de bases de entendimiento entre los dos gobiernos para los próximos años. No vamos a dar a conocer los detalles de la propuesta hasta que no esté en manos del presidente Trump. Cuando el presidente Trump tenga la carta en sus manos, la daremos a conocer a los mexicanos", agregó Ebrard.