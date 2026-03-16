america latina ¿Cuántos apagones nacionales van en Cuba? Esto pasa en el país Un nuevo apagón nacional dejó sin electricidad a gran parte de Cuba tras la desconexión total del sistema eléctrico

Video Cuba sufre hoy un colapso total del sistema energético, ¿qué dicen autoridades en la isla?

Un apagón generalizado dejó sin electricidad a gran parte de Cuba, luego de que se registró una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), informaron autoridades del Ministerio de Energía y Minas de Cuba. En N+ Univision te compartimos cuántos apaganos nacionales han tenido en este año y qué pasó.

La falla provocó la interrupción completa del suministro eléctrico en la isla, mientras especialistas analizan las causas del incidente y activan protocolos para restablecer el servicio, según AP. Hasta el momento, no se han detallado las razones específicas que provocaron la caída del sistema, por un lado trascendió que fue por el bloqueo de Estados Unidos y por otro, debido a fallas en unidades de generación termoeléctrica.

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El país caribeño, con una población cercana a 11 millones de habitantes, enfrenta desde hace meses dificultades en su red eléctrica, lo que ha derivado en cortes de energía cada vez más frecuentes y prolongados.

¿Cuántos apagones nacionales van en 2026?

El corte eléctrico reportado recientemente se suma a una serie de fallas que han afectado al país en los últimos meses. Según AP:

Se trata del tercer gran apagón en los últimos cuatro meses.

En el último año y medio se han registrado seis apagones nacionales.

Hace poco más de una semana, otro apagón masivo dejó sin electricidad a millones de personas en el occidente de la isla.

Estos eventos se producen en medio del deterioro del sistema eléctrico y de las dificultades para garantizar el suministro de energía en todo el territorio.

Uno de los principales retos del sistema eléctrico cubano es el estado de su infraestructura. Varias plantas termoeléctricas operan desde hace décadas y muchas superan su vida útil, lo que provoca averías frecuentes y periodos de mantenimiento prolongados.

En la jornada previa al apagón, algunas unidades termoeléctricas del país no estaban en funcionamiento por fallas o revisiones técnicas. Estas instalaciones representan cerca del 40% de la generación eléctrica nacional.

Otro 40% del suministro proviene de sistemas de generación distribuida que utilizan motores de combustión, los cuales también han enfrentado dificultades para operar de forma continua

Video Cuba sufre apagón general