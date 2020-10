Leopoldo López en España: "Vamos a impulsar el cambio desde el exilio"

Leopoldo López comenzó este martes una nueva etapa política en España . Dos días después de su llegada a Madrid, ofreció una extensa rueda de prensa para explicar cómo será su labor de oposición a Nicolás Maduro desde el exterior. De su salida de Venezuela no dio ningún detalle: quiere proteger a quienes le ayudaron a escapar.

"Yo no quería salir de Venezuela, siempre dije que no saldría, pero las circunstancias me llevaron a esto", dijo López, tras abandonar de forma "clandestina" su país. El opositor vivía en la residencia del embajador español en la ciudad de Caracas desde el 30 de abril de 2019, tras participar en un golpe militar fallido contra el gobierno de Nicolás Maduro.