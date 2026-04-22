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Renuncia el canciller y el ministro de Defensa en Perú por desacuerdo en la compra de aviones a EEUU

El ahora exministro de Defensa, dijo que postergar esta compra comprometía los intereses del país y podría generar algunas consecuencias

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Por:N+ Univision
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Este miércoles 22 de abril, el canciller Hugo de Zela renunció por estar en desacuerdo con el presidente interino José María Balcázar acerca de que retrasara la compra de 24 aviones F-16 a la empresa estadounidense Lockheed Martin.

Cabe destacar que esta mañana también renunció Carlos Díaz al Ministerio de Defensa por las mismas razones, expresando que postergar la compra comprometía los intereses del país.

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¿Por qué se negó el presidente interino a comprar los aviones?

José María Balcázar dijo la semana pasada que, al ser presidente interino, no tiene “legitimidad” para endeudar el próximo gobierno que se asumirá en julio del presente año por 3.500 millones de dólares.

Cabe destacar que en el año 2024, la expresidenta Dina Boluarte compró 24 aviones por 3500 millones de dólares a través de un endeudamiento interno de 2.000 millones de dólares en 2025 y 1.500 millones de dólares en 2026. Estas compras estuvieron envueltas en escándalos de corrupción, por lo que sancionaron a funcionarios y militares.

Video Keiko Fujimori lidera elecciones en Perú con ventaja en conteo preliminar

Elecciones en Perú

Recientemente, el tribunal electoral de Perú anunció este lunes que se tiene como fecha máxima el 15 de mayo para informar quiénes serán los candidatos que entrarán en la segunda vuelta presidencial, después de que el sufragio se extendió para el lunes 13 de abril por la falta de material electoral, que ocasionó que 52.000 peruanos no pudieran ejercer su derecho al voto en los centros de Lima.

Hasta el momento se tienen contabilizadas el 93,8 % de las actas, llevando a la delantera a la conservadora Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular, con 17,04 % de votos, seguido de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, que es segundo con el 12,01 %, y el ultraconservador Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, con 11,91 %, según la ONPE.

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