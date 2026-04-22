Estafa y Fraude Embajada de Estados Unidos en México alerta por falso programa de "visa de trabajo virtual" En redes sociales circula un video que promueve este supuesto programa de visado para ingresar a Estados Unidos sin necesidad de contar con una oferta laboral

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La Embajada de Estados Unidos en México advirtió sobre la circulación en redes sociales de un video que promueve un supuesto programa de "visa de trabajo virtual" para ingresar a Estados Unidos sin necesidad de contar con una oferta laboral.

De acuerdo con el mensaje difundido en la red social X, el video asegura que este trámite estaría disponible a partir de a bril de 2026; además de prometer un proceso sencillo, sin entrevista consular y con requisitos mínimos.

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Sin embargo, la representación diplomática señaló que la publicación no cita fuentes oficiales ni detalla condiciones formales, como requisitos específicos, procedimientos institucionales o canales autorizados, lo que evidencia la falta de sustento verificable.

Ante ello, la Embajada de Estados Unidos exhortó a la población a no confiar en este tipo de información y a consultar únicamente fuentes oficiales antes de compartir o iniciar cualquier trámite migratorio, con el fin de evitar fraudes o desinformación.

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Estos son los programas de visado existentes

De acuerdo con la información oficial del Gobierno de Estados Unidos, el proceso para obtener una visa inicia con la solicitud en línea del formulario correspondiente, el pago de la tarifa consular y la programación de una entrevista en la embajada o consulado.

En la mayoría de los casos, el solicitante debe presentar pasaporte vigente, documentos de respaldo y acudir a una entrevista donde se evalúa el motivo del viaje y la elegibilidad.

El sistema de visas se divide principalmente en dos grandes categorías: visas de no inmigrante, para estancias temporales como turismo, estudios, negocios o trabajo temporal; y visas de inmigrante, destinadas a quienes buscan residencia permanente en Estados Unidos.

Entre los programas más comunes se encuentran la visa B1/B2 (negocios y turismo), la visa F-1 (estudiantes), la visa H-1B (trabajo especializado), así como las visas familiares y de empleo para residencia permanente.