Premios Oscar Nominados a los Premios Oscar 2026: 'Sinners' rompe récord y lidera la lista al estar en 16 categorías La mañana de este 22 de enero la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer la lista de nominados a los Premios Oscar 2026. 'Sinners' rompió récord al establecer una nueva marca.



Las nominaciones a los Premios Oscar 2026 se dieron a conocer este 22 de enero y ‘Sinners’ encabeza la lista al estar en 16 categorías, estableciendo un nuevo récord en la historia de la afamada premiación.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le otorgó al filme protagonizado por Michael B. Jordan más nominaciones que nunca, superando la marca de 14 establecida por "Eva al desnudo", "Titanic" y "La La Land".

"One Battle After Another", favorita en las nominaciones, quedó en segundo lugar con 13 ternas. Cuatro de sus actores —Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Benicio del Toro y Sean Penn— fueron nominados.

Diez filmes están nominadas a Mejor Película, según leyeron los presentadores Danielle Brooks y Lewis Pullman: “Bugonia”, “F1”, “Frankenstein”, “Hamnet”, “Marty Supreme”, “One Battle After Another”, “The Secret Agent”, “Sentimental Value”, “Sinners” y “Train Dreams”.

La primera categoría leída fue la de Mejor Actriz de reparto, en la cual las nominadas son: Elle Fanning e Inga Ibsdotter LilIeaas por "Sentimental Value", Amy Madigan por "Weapons", Wunmi Mosaku por "Sinners" y Teyana Taylor por "One Battle After Another".

Como Mejor Actor de Reparto, los nominados son Jacob Elordi por “Frankenstein”, Sean Penn por “One Battle After Another”, Stellan Skarsgård por “Sentimental Value”, Benicio del Toro por “One Battle After Another” y Delroy Lindo por “Sinners”.

Este año, los Oscar introducen una nueva categoría de reparto. Este nuevo reconocimiento ayudó a "Sinners" y "One Battle After Another" a aumentar sus ya impresionantes cifras. Además de estas dos películas, las nominadas son "Hamnet", "Marty Supreme" y "The Secret Agent".

“Sinners” también se puede encontrar entre los nominados a Mejor Canción Original: “Golden” de “Kpop Demon Hunters”, “Train Dreams” de “Train Dreams”, “Dear Me” de “Diane Warren: Relentess”, “I Lied To You” de “Sinners” y “Sweet Dreams Of Joy” de “Viva Verdi!”

En cuanto a la Mejor Dirección se enencuentran: Chloé Zhao por "Hamnet", Josh Safdie por "Marty Supreme", Paul Thomas Anderson por "One Battle After Another", Joachim Trier por "Sentimental Value" y Ryan Coogler por "Sinners".

En la categoría de Mejor Diseño de Vestuario están las películas "Avatar: Fire and Ash", "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supreme" y "Sinners".

En la terna Mejor Maquillaje las películas nominadas son "Frankstenstein", "Sinners", "Cocuro" y "The ugly stepsister".

Para Mejor Guion Adaptado las películas son: "Bugonia", "Frankstestein", "Hamnet", "One Battle After Another" y "Train Dreams".

Como Mejor Película Internacional los filmes nominados son: "El agente secreto" de Brasil, "Un simple accidente" de Francia, "Valor sentimental" de Noruega, "Sirat" de España, "La voz de Hind" de Túnez.