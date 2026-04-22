Noticias Cae en Argentina el sospechoso del asesinato de Miguel Uribe Turbay excandidato presidencial de Colombia El sujeto fue identificado como Brayan Ferney Cruz Castillo quien es sospechoso por su presunta participación en el magnicidio del senador y precandidato derechista, el pasado 7 de junio de 2025 en Bogotá, Colombia.

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A más de diez meses del atentado en contra de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial de Colombia, agentes federales en Buenos Aires detuvieron a un ciudadano colombiano vinculado al caso, quien contaba con una orden de captura internacional.

El sujeto fue identificado como Brayan Ferney Cruz Castillo quien es sospechoso por su presunta participación en el magnicidio del senador y precandidato derechista del partido Centro Democrático, el pasado 7 de junio de 2025 en Bogotá, Colombia.

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A través de un comunicado, el Ministerio Público Fiscal de Argentina informó que Cruz Castillo, quien contaba con una ficha roja de la Interpol y un pedido de captura internacional emitido por Colombia, quedó a disposición de un juzgado federal que intervendrá en el proceso de extradición.

El sospechoso fue arrestado en Buenos Aires por agentes de la división de investigación federal de fugitivos y extradiciones. El sujeto es considerado por las autoridades colombianas como presunto colaborador “en aspectos logísticos” del crimen contra el senador Uribe Turbay.

Asimismo, la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina reportó que Brayan Ferney Cruz Castillo se encontraba en situación irregular en el país y tenía una orden de expulsión vigente por haber estado implicado en una causa por robo en la capital argentina.

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Así fue el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Turbay fue víctima de un ataque directo registrado el pasado 7 de junio de 2025 cuando daba un discurso en un parque de Bogotá, en actividades de campaña. Sufrió varios impactos de bala y tras un par de meses en estado grave, falleció el 11 de agosto de ese año a causa de las heridas. Tenía 39 años.

El ataque, que quedó grabado en video, conmocionó a un país que recordó las oscuras épocas en las que candidatos presidenciales y figuras de alto nivel eran secuestrados o asesinados por cárteles del narcotráfico en las décadas de 1980 y 1990.

La justicia colombiana determinó que el magnicidio del senador fue ordenado por miembros de la Segunda Marquetalia, una disidencia de la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ( FARC), en complicidad con una red delictiva urbana.

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