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Gobierno de México confirma operativo de seguridad en Badiraguato, Sinaloa

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, confirmó que el despliegue de fuerzas federales continúa en la zona y que hay detenidos aún sin identificar su identidad

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Por:N+ Univision
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El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, confirmó que se realiza un operativo en Badiraguato, Sinaloa, este miércoles 22 de abril de 2026, con participación de fuerzas federales.

De acuerdo con el funcionario, las acciones están encabezadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y continúan en desarrollo en esa región serrana.

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Harfuch informó que, como resultado del despliegue, hay personas detenidas, sin proporcionar más detalles sobre su identidad o el número de capturas.

El Secretario de Seguridad no precisó el objetivo específico del operativo ni informó sobre aseguramientos, enfrentamientos o posibles bajas militares.

Hasta el momento, la información oficial se limita a la confirmación del operativo, la participación del Ejército y la existencia de detenciones, mientras las acciones continúan en la zona.

En Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, las actividades se mantienen regulares y la jornada transcurre con normalidad; las autoridades locales han desmentido que el aeropuerto esté cerrado o que se haya realizado el paro de labores en dependencias.

Información en desarrollo...

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