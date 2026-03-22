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Honduras recibe a Kristi Noem en Casa Presidencial para diálogo de seguridad

A su llegada, Noem fue recibida por el embajador de Honduras en Washington, Roberto Flores Bermúdez, quien dio la bienvenida a la delegación estadounidense en representación del gobierno hondureño.

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Por:N+ Univision
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La Presidencia de Honduras informó este domingo 22 de marzo de 2026, a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), sobre la visita de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, a Casa Presidencial.

Reunión con el presidente de Honduras

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De acuerdo con la publicación oficial, la funcionaria estadounidense arribó a la sede de gobierno para sostener un encuentro con el presidente hondureño, Nasry Asfura. Esta reunión forma parte de los esfuerzos diplomáticos entre ambas naciones para fortalecer la cooperación en temas estratégicos.

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A su llegada, Noem fue recibida por el embajador de Honduras en Washington, Roberto Flores Bermúdez, quien dio la bienvenida a la delegación estadounidense en representación del gobierno hondureño.

Seguridad y cooperación bilateral

Según la información compartida, el encuentro entre las autoridades se centrará en abordar temas clave relacionados con la seguridad regional y la cooperación bilateral.

La visita de Noem, quien también funge como enviada especial para el Escudo de las Américas, refuerza el interés de Estados Unidos en trabajar conjuntamente con Honduras en estrategias de seguridad.

Relación entre Honduras y EEUU

La reunión en Casa Presidencial refleja la continuidad del diálogo entre Honduras y Estados Unidos en materia de seguridad, migración y colaboración institucional. Este tipo de acercamientos busca consolidar alianzas y coordinar acciones que impacten tanto a nivel nacional como regional.

Con esta visita oficial, Honduras reafirma su disposición de mantener una agenda activa de cooperación internacional, especialmente en áreas prioritarias para el desarrollo y la estabilidad del país.

JICM

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