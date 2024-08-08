Brasil, México y Colombia, aliados de Venezuela, no reconocen el proceso iniciado por Maduro ante el Tribunal Supremo para validar los cuestionados resultados electorales

Video Represión en Venezuela: se reportan más de 2,000 detenidos y al menos 24 muertos tras las elecciones

Los gobiernos de Brasil, Colombia y México, aliados de Venezuela, indicaron el jueves que no reconocen el proceso iniciado por Maduro para que el Tribunal Supremo valide los cuestionados resultados electorales del 28 de julio y reiteraron el llamado a que se hagan públicos las actas de votación.

"Al tomar nota del proceso iniciado ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) en torno al proceso electoral, (los tres países) parten de la premisa de que el CNE (Consejo Nacional Electoral) es el órgano al que le corresponde, por mandato legal, la divulgación transparente de los resultados electorales", dijeron.

De acuerdo con el documento, los ministros de relaciones exteriores de los tres países mantuvieron una reunión el miércoles en la que abordaron la situación en Venezuela y consideraron "fundamental" la presentación por parte del CNE de los resultados "desglosados por mesa de votación".

De acuerdo con el comunicado conjunto, México, Brasil y Colombia “reafirman la conveniencia de que se permita la verificación imparcial de los resultados, respetando el principio fundamental de la soberanía popular”.

Brasil, Colombia y México piden "que se garantice el pleno ejercicio de este derecho democrático" a manifestarse en Venezuela

Los ministros de relaciones exteriores también externaron su preocupación ante las cientos de detenciones que se han realizado en Venezuela tras las elecciones presidenciales.

Por lo que pidieron a “los actores políticos y sociales del país para que ejerzan la máxima cautela y moderación en manifestaciones y eventos públicos”. También pidieron a las fuerzas de seguridad del país “que garanticen el pleno ejercicio de este derecho democrático dentro de los límites de la ley”.

Los tres países hicieron énfasis en que respetan “la soberanía y voluntad del pueblo venezolano” y que confían en que “las soluciones a la situación actual deben surgir de Venezuela”.

Líder opositora pide ayuda de México, Colombia y Brasil ante la situación en Venezuela

Horas antes este jueves la líder opositora María Corina Machado dijo que no descarta que México, junto con Colombia y Brasil, también gobernados por dirigentes de izquierda, puedan contribuir a "establecer unos términos de una negociación clara, firme y efectiva" en busca de una solución en Venezuela.

La líder opositora dijo que Venezuela necesita ahora más que nunca “a gobiernos democráticos hablando muy firme" sobre todo a aquellos que tienen comunicación con el oficialismo, "para que entiendan que el conflicto de Venezuela trasciende nuestras fronteras” y que, de no solucionarse, podría provocar, entre otros problemas, una nueva ola migratoria.

Durante la conferencia de prensa Machado dijo que la oposición no va a "negociar los resultados" ni va a "aceptar un esquema de poder compartido, donde Maduro permanece en el poder y cede algunos espacios, porque eso sería desconocer la voluntad popular".

Según Machado, más del 83.5% de las actas electorales demuestran que Edmundo González Urrutia ganó la elección con el 67 % de los votos, mientras que Maduro obtuvo el 30%.

México, Brasil y Colombia han estado en permanente contacto con representantes tanto de Maduro como de la oposición para buscar una solución a la crisis política de ese país. Todos han exigido que se revisen de forma transparente todas las actas y los resultados.

