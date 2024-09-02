Ordenan en Venezuela el arresto del líder opositor Edmundo González

Video Fiscalía de Venezuela solicita orden de arresto contra Edmundo González: ¿de qué lo acusan?

Un juez de Venezuela especializado en terrorismo ordenó este lunes la detención del líder opositor Edmundo González Urrutia, quien se considera el ganador de las pasadas elecciones presidenciales por delante de Nicolás Maduro, proclamado vencedor por el Consejo Nacional Electoral en medio de denuncias de fraude.

El arresto de González Urrutia había sido solicitado por la Fiscalía, que lo acusa de "presunta comisión de delitos de usurpación de funciones", “instigación a la desobediencia de las leyes”, “conspiración” y "forjamiento de documento público".

Esto con relación a las actas electorales de las presidenciales del pasado 28 de julio publicadas por González y la líder opositora María Corina Machado y con las que han hecho evidente que el exdiplomático de 75 años fue el ganador en los comicios.

La fiscalía había citado el jueves por tercera vez consecutiva al excandidato presidencial opositor para que compareciera el viernes en una investigación penal abierta en su contra tras las elecciones presidenciales de julio.

El organismo advirtió ese día que en caso de que González no asistiera, solicitaría una orden de captura en su contra.

En la citación del pasado jueves, la fiscalía informó a González que, “de no comparecer” en la fecha indicada consideraría que había “peligro de fuga” y “peligro de obstaculización” de la justicia, por lo que se “tramitará la correspondiente orden de aprehensión”.

La orden de detención coincidió con la confiscación de parte de EEUU de un avión usado por Nicolás Maduro que se encontraba en República Dominicana y que fue trasladado a Florida.

Edmundo González no ha asistido a la fiscalía debido a falta de las garantías del debido proceso

La semana pasada, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, integrado por magistrados afines al gobierno, certificó la victoria de Maduro, quien le solicitó realizar el peritaje de los resultados electorales. El máximo tribunal afirmó además en su sentencia que los recuentos de votos publicados por la oposición eran falsos.

Tras esa sentencia, la fiscalía ha ido sumando presuntos delitos por los que investigar a González y otros miembros de la oposición.

González, de 75 años, que no ha aparecido públicamente desde el 29 de julio, ha cuestionado la citación de la fiscalía por considerar que no cuenta con las garantías del debido proceso.

En un vídeo publicado en la red social X (antes Twitter) el 25 de agosto, el opositor señaló que el fiscal general Tarek William Saab, “se ha comportado reiteradamente como un acusador político, condena por anticipado” y lo cita sin las garantías de independencia y debido proceso.

González ha dicho que se pretende someterlo a una entrevista “sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos”.

Maduro pidió anteriormente cárcel para González y Machado

Maduro ha pedido cárcel para González Urrutia y para la líder opositora María Corina Machado. Los responsabiliza de hechos de violencia en las protestas poselectorales, que registraron 27 muertos, dos de ellos militares, casi 200 heridos y más de 2,400 detenidos.

El fiscal general ya había anunciado una investigación penal contra ambos por "instigación a la insurrección" militar, tras un llamado a los militares a reconocer la victoria de González Urrutia.

Maduro fue declarado ganador por el CNE, un organismo colegiado de mayoría oficialista, que aseguró que obtuvo 6.4 millones de votos frente a 5.3 millones de González.

En cambio, la oposición sostiene que las actas en su poder, que son copias recolectadas por sus testigos en las mesas de votación, arrojan que su candidato alcanzó 7.3 millones de votos y Maduro 3.3 millones.

María Corina Machado: el gobierno ha perdido toda noción de la realidad

Organismos de observadores internacionales han cuestionado la independencia e imparcialidad del tribunal y han pedido a Maduro la publicación de las actas.

Entre ellos, uno de los más vocales ha sido el gobierno de Chile, liderado por el izquierdista Gabriel Boric. En un breve comunicado, su cancillería condenó la orden de arresto de González Urrutia y pidió "respeto a los principios democráticos".

Por su parte, María Corina Machado afirmó que con la orden de detención de González Urrutia las autoridades solo propician la cohesión entre las fuerzas opositoras y un mayor apoyo tanto dentro como fuera del país.

"Serenidad, coraje y firmeza. Avanzamos", sentenció Machado en la red social X .