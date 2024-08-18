"Hay familias que van a escapar de Venezuela": América Latina teme un éxodo mayor tras las disputadas elecciones

Video En imágenes: Cientos de venezolanos en México se manifiestan a favor de la libertad de su país

En la última década, desde que Maduro asumió la presidencia, la Organización de las Naciones Unidas estima que unos 7.7 millones de venezolanos han huido a través de fronteras porosas y se han asentado en países vecinos que temen no poder acoger otro éxodo masivo.

Ahora, mientras la crisis por la muy disputada reelección de Maduro plantea el espectro de un aislamiento global más profundo en Caracas, los encuestadores, políticos y miembros de la diáspora advierten que más venezolanos están empacando sus maletas.

"Había millones de venezolanos que esperaban un cambio político en el país y que ahora están frustrados", dijo Jesús Seguias, quien dirige la encuestadora regional Datincorp. "Ahora están atrapados en la incertidumbre, decidiendo si dejar su país y unirse a familiares que ya se han ido", agregó.

Junto a los millones de venezolanos que observaban con cautela cómo los partidarios de Maduro en el Consejo Nacional Electoral declaraban su victoria, había una multitud de trabajadores apáticos en el mercado de ropa al aire libre más grande de Perú, que, detrás de Colombia, es el principal destino de los migrantes venezolanos.

“Todo el mundo está preocupado porque los migrantes van a aumentar”, dijo Diana Yaranga, una costurera de 38 años, refunfuñando mientras pasaba otra mañana en la que las ventas se desplomaban. Ella atribuyó su falta de clientes a la llegada de venezolanos, que representan más del 20% de los 100,000 vendedores del mercado, según el sindicato local. “Habrá una lucha por los empleos”, consideró.

La angustia entre los vendedores ambulantes se ha extendido a los niveles más altos de los gobiernos de Perú, Chile y Brasil, donde las autoridades en los últimos días han aumentado la seguridad fronteriza.

Migrantes venezolanos cada vez más vulnerables

“No es que se inicie un flujo migratorio ahora. Lo que puede pasar es que aumente y alcance una escala mayor”, dijo la ministra del Interior, Carolina Tohá, en Chile, que ha tenido dificultades para aceptar a cientos de miles de venezolanos en los últimos cinco años. “Debemos prepararnos”.

El Ministerio del Interior de Chile anunció recientemente la adquisición de cámaras térmicas para rastrear los cruces ilegales de migrantes. El año pasado, el gobierno envió parte de sus Fuerzas Armadas a su frontera con Bolivia y Perú para frenar la migración a través de un peligroso paso andino frecuentado y ahora está considerando enviar refuerzos.

La reacción contra los migrantes se ha intensificado en Chile, donde en 2021 turbas furiosas incendiaron un campamento de tiendas de campaña venezolano en el norte del país, así como en Perú y Ecuador, que han endurecido de manera similar los requisitos para emitir visas de turista a los venezolanos.

Las autoridades de esos países ahora obligan a la mayoría de los venezolanos a presentar un pasaporte y un historial penal limpio, junto con otros documentos difíciles de obtener. Pero los intentos de frenar la migración legal no han hecho más que alentar la migración ilegal, dicen los expertos.

"Los inmigrantes vienen de todos modos", dijo Cristián Doña-Reveco, sociólogo chileno y experto en inmigración de la Universidad de Nebraska. "Cuando se intenta disuadir la inmigración cerrando las fronteras y no proporcionando formas seguras para que los inmigrantes soliciten asilo están aumentando la vulnerabilidad, el tráfico, los peligros y la muerte de migrantes”, explicó.

Eso también sucede más al norte, donde un número cada vez mayor de migrantes venezolanos han atravesado la peligrosa selva del Darién, que conecta a Colombia y Panamá, para llegar a Estados Unidos. “Es una alerta humanitaria, con todo el drama que eso implica”, dijo la senadora colombiana Angélica Lozano del Partido Verde.

Los grupos criminales organizados, como la pandilla más grande de Venezuela, el Tren de Aragua, se han aprovechado cada vez más del aumento de la migración, aprovechándose de la desesperación de los migrantes venezolanos en América Latina, la mitad de los cuales no pueden permitirse tres comidas al día, según la agencia de refugiados de la ONU.

La infame ofensiva del Tren de Aragua en Chile, uno de los países más ricos y seguros de la región, ha transformado el crimen en el país y ha convertido la seguridad en una de las principales preocupaciones de los chilenos. La tasa de homicidios del país casi se duplicó en 2022 respecto al año anterior, lo que llevó al presidente izquierdista, Gabriel Boric, a aumentar el gasto en seguridad y adoptar una línea más dura en materia de inmigración.

“La percepción pública de la migración venezolana aquí ha empeorado mucho en los últimos años, especialmente porque hemos visto un aumento de los delitos violentos”, dijo Juan Pablo Ramaciotti, director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias, un grupo de expertos con sede en Santiago. “Los recién llegados de Venezuela no están integrados a la sociedad”, agregó.

Según la encuestadora Cadem, la proporción de chilenos que opina que la inmigración es mala aumentó al 77% en abril de 2023, frente al 31% cinco años antes. Una encuesta de Cadem publicada después de las elecciones de Venezuela, el 4 de agosto, mostró que el 61% de los encuestados chilenos se oponía a la posibilidad de que los venezolanos buscaran asilo en su país.

Países de la región buscan soluciones

Dado que la migración es un tema candente a medida que se acercan las elecciones presidenciales de Chile el próximo año, los funcionarios han propuesto soluciones de largo alcance, como un sistema de cuotas obligatorias para compartir la carga y distribuir a los solicitantes de asilo en América Latina, similar al controvertido plan de la Unión Europea durante su crisis migratoria de 2015.

Los legisladores chilenos han lanzado otra idea, llevando un proyecto de ley al pleno del Parlamento el mes pasado que busca penalizar las entradas de inmigrantes ilegales con penas de prisión de hasta 541 días. Se produjo un acalorado debate.

“Hay familias que van a escapar de Venezuela. ¿Los meteremos a la cárcel?”, preguntó Manuel Monsalve Benavides, subsecretario del Interior.

Colombia, un punto de partida común para los migrantes venezolanos, ha sido durante mucho tiempo más generosa que sus vecinos, otorgando a aproximadamente 2 millones de venezolanos un estatus de protección temporal que les permite asistir a la escuela, aceptar trabajos formales y recibir tratamiento médico de emergencia durante 10 años.

Pero eso podría cambiar en los próximos meses a medida que las autoridades luchan por reunir la voluntad política para extender el programa de permisos elogiado internacionalmente. La visa se aplica solo a los venezolanos que ingresaron al país antes de noviembre de 2023.

“No tenemos los recursos regionales para manejar la migración desde Venezuela”, dijo Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Migración, parte de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. “El gobierno nacional ya no prioriza los temas migratorios”.

