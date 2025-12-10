María Corina Machado María Corina Machado no asistirá a la ceremonia del Nobel, lo recogerá su hija en su lugar Su hija Ana Corina Sosa Machado recibirá el premio en nombre de su madre y pronunciará el discurso que esta escribió para la ceremonia, según el director del Instituto Nobel noruego.

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado, quien vive escondida en su país, no recibirá en persona su Premio Nobel de la Paz este miércoles en Oslo, anunció a la AFP el Instituto Nobel noruego.

"Ella no asistirá a la ceremonia" Nobel prevista para las 13:00 (hora local) en la municipalidad de Oslo, indicó el portavoz del instituto, Erik Aasheim, citado por la AFP.

Machado estará representada por su hija Ana Corina Sosa Machado, informó luego el director del Instituto Nobel noruego.

"Será su hija Ana Corina Machado quien reciba el premio en nombre de su madre", declaró Kristian Berg Harpviken al micrófono de la radio noruega NRK. "Será la hija quien pronuncie el discurso que María Corina misma ha escrito", añadió.

El director del Instituto dijo también que ignora el paradero de Machado.

"Simplemente no sé dónde se encuentra exactamente", declaró, y explicó que poca gente sabe dónde y cómo se desplaza debido a la naturaleza represiva del régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro.