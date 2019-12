Genaro García Luna no se declarará culpable en su juicio en EEUU

El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna , no se declarará culpable cuando eventualmente enfrente juicio en una corte federal de Nueva York, informó este jueves su abogado, Juan Manuel Pablo Morillo.

Durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en la cadena mexicana Radio Fórmula, el abogado aseguró que su cliente “tiene toda la voluntad de defenderse” y aseguró que no tiene intención de hacer tratos con los gobiernos de México o Estados Unidos.

Morillo aseguró que aunque García Luna no ha hecho nada por evitar su traslado a la ciudad de Nueva York, no significa que no desee defenderse.