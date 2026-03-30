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México llevará a Corte Internacional muertes de inmigrantes en centros de detención de ICE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que por primera vez se llevará este problema a la CIDH y en paralelo continuarán enviando cartas a las autoridades de Estados Unidos para reclamar la "deficiente atención médica"

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Por:N+ Univision
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Este lunes 30 de marzo, la presidenta de México, Claudia Shienbaum Pardo, en su conferencia mañanera, anunció que el país llevará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de los mexicanos fallecidos en los centros de detención del de Inmigración de Estados Unidos (ICE), después de la muerte de un ciudadano la semana pasada.

La noche del 25 de marzo de 2026 se reportó el fallecimiento de una persona mexicana en el centro de procesamiento ubicado en Adelanto, California, mientras se encontraba bajo custodia de autoridades migratorias.

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De acuerdo con autoridades de México, “se han registrado 14 fallecimientos de personas mexicanas en dichas circunstancias. Tan solo en el área metropolitana de Los Ángeles, han tenido lugar 4 fallecimientos de connacionales durante su estancia en centros de detención migratoria”.

México llevará a Corte Internacional las muertes de inmigrantes

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La mandataria mexicana dijo que por primera vez se llevará esta problemática a la CIDH y en paralelo continuarán enviando cartas a las autoridades de Estados Unidos para reclamar la "deficiente atención médica".

“Se presentará una audiencia temática con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre personas fallecidas en centro de detención del ICE”, explicó.

¿Quién era el mexicano fallecido en el centro de detención del ICE?

Según la página oficial del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ( ICE), el nombre del mexicano era José Guadalupe Ramos-Solano, inmigrante indocumentado con antecedentes penales.

Ramos estaba detenido en el Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto cuando el personal de seguridad lo encontró inconsciente y sin respuesta, para después hacerle obras de reanimación y trasladarlo al Centro Médico Global Victor Valley en Victorville, donde lamentablemente fue declarado muerto.

¿Por qué fue arrestado?

El mexicano fue arrestado por la Policía de Redondo Beach el 6 de mayo del 2025 por posesión de una sustancia controlada y robo a propiedad. Después fue declarado culpable por el Tribunal Superior de Los Ángeles en el mes de agosto.

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El ICE lo arrestó el 23 de febrero del 2026 en un operativo en Torrance, California, y lo trasladaron al centro de detención de Adelanto.

ALM

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