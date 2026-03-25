Asesinatos ¿Quién es el adolescente mexicano acusado de matar a maestras en Michoacán? Esto sabemos del caso En un video de horas antes del crimen dentro de la escuela, el menor de edad acusado de cometer el asesinato de las maestras se le ve, posando junto un arma de grueso calibre.

Video Estudiante de 15 años mata a dos maestras con un rifle AR15 en una escuela de Michoacán, México

Una tragedia sacudió a México la mañana del martes 24 de marzo. La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) confirmó el inicio de una carpeta de investigación tras el asesinato de dos maestras, presuntamente atacadas por un adolescente armado.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el incidente ocurrió al interior de la escuela durante las primeras horas de la jornada. Las víctimas fueron interceptadas y privadas de la vida mediante disparos de arma de fuego.

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Un equipo multidisciplinario de la Fiscalía se trasladó de inmediato al sitio para realizar las investigaciones y recolectar los indicios que serán integrados al expediente judicial.

Video Adolescente de 15 años es el presunto culpable por los homicidios de dos maestras en México

¿Quiénes son las víctimas del ataque en escuela en México?

Las mujeres fallecidas en el ataque fueron identificadas oficialmente.

Se trata de María Del Rosario S., de 36 años de edad y Tatiana B., de 37 años.

Ambas se desempeñaban en labores administrativas o de apoyo dentro del plantel donde ocurrió el crimen.

Video Tiroteo en escuela de México: Adolescente acusado de matar a dos maestras subió a redes sociales video antes del ataque

¿Qué se sabe del adolescente que disparó a las maestras?

En una respuesta inmediata, las fuerzas de seguridad lograron el aseguramiento de un adolescente de 15 años, quien es señalado por su presunta relación con el doble homicidio.

Durante la detención, las autoridades incautaron un arma de fuego larga, presuntamente utilizada en la agresión, además de diversos objetos personales que están bajo análisis pericial.

En redes sociales se difundieron videos de un perfil del presunto agresor de las maestras.

En las imágenes se observa al menor usar ropa oscura, la misma que vestía cuando fue detenido. También se puede ver el momento en que manipula un arma larga de grueso calibre. Los videos fueron compartidos en sus “historias” nueve horas antes de que las maestras fueran asesinadas en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre el origen de este video.

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"La Fiscalía continuará con los actos de investigación conducentes, garantizando en todo momento el respeto a los derechos de las víctimas y el debido proceso, en apego a la normativa de justicia para adolescentes", se lee en el comunicado oficial de la institución.

Debido a que el implicado es un menor de edad, su proceso legal se llevará a cabo bajo el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes en México, lo cual implica protocolos específicos de detención y tratamiento jurídico distintos a los de un adulto.