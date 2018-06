Estados Unidos impone más sanciones a Nicaragua por la represión de las protestas

Washington no ha precisado el número total de personas sancionadas bajo esta medida ni los ha identificado por razones de de confidencialidad.

Más acciones

"Vine a pedir que termine la masacre y se vayan del país. Lo que han hecho no tiene nombre", declaró a AFP Nidia Vargas, de 70 años. "Le pedimos al Señor por la paz que este gobierno nos quitó", declaró Auxiliadora Martínez, de 60 años.

"El tiempo se le acabó"

El diálogo está estancado porque Ortega, cuyo tercer mandato consecutivo acaba en enero de 2022, aún no responde a la propuesta de adelantar las elecciones de 2021 a marzo de 2019.



"No ha habido el menor signo de buena voluntad", declaró el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, quien dijo no descartar que si no se resuelve el "problema político" y "cesa la represión" se "desemboque en un conflicto mayor".