Aunque el tranque de Carazo fue asediado y recibió constantes ataques, no pudo ser desarticulado hasta la madrugada del domingo cuando casi medio centenar de camionetas particulares cargadas de paramilitares y patrullas policiales tomaron por sorpresa a los manifestantes. La limpieza, según relataron los propios ciudadanos y los medios independientes, fue total. A sangre y fuego: con armas de guerra barrieron a los rebeldes. Tras derribar los tranques, los paramilitares se tomaron Jinotepe, Diriamba y Dolores.

Este miércoles, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó una actualización de su labor en Nicaragua ante una sesión extraordinaria sobre Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que condenó "los allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias en diferentes ciudades del país". "La información recurrente indica que las detenciones se realizan sin orden judicial, no se les informa a las personas detenidas sobre la causa de detención, no son puestos a disposición de juez y no tienen acceso a familiares o defensa", afirman. Esta "practica generalizada" criminaliza la protesta social, según la CIDH.