"Lo despedimos por política”

“Yo le pregunté a la directora por qué me despedía, y al preguntarle si tenía alguna queja sobre mi comportamiento médico o mi actitud ética, me dijo que no. Al cuestionarla por la causa, ella me dijo que era una persona que apoyaba a las protestas del gobierno”, narró Pastora Membreño a Univision Noticias en la ciudad de León. El doctor nunca ha escondido su apoyo a las protestas ciudadana, que lo ha materializado brindando atención a los heridos. “En última instancia la directora me dijo claro: ‘Lo despedimos por política’. Esa fue la causa que me dio”, agregó.