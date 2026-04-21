Narcotráfico

EEUU y Ecuador coordinan extradición de peligroso líder criminal alias “Pipo” detenido en España

Wilmer Chavarría, alias “Pipo”, jefe de la banda criminal Los Lobos, una de las más grandes y peligrosas del país sudamericano, fue arrestado en España y desde ahí se coordina su extradición, que podría ser a Ecuador o a Estados Unidos, pues ambos países lo reclaman

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Los Choneros y Los Lobos: quiénes son las pandillas que han hundido Ecuador en la violencia

El ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, dijo el martes que “Ecuador va a seguir en la línea de la extradición” y dará “toda la información que nos está solicitando” la justicia española. Aseveró que el objetivo es “llegar al punto final y Estados Unidos va a hacer lo mismo”.

En declaraciones a radio Élite, el ministro sostuvo que si alias “Pipo” es extraditado a Ecuador, enseguida será enviado a Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Más sobre Ecuador

Ecuador eleva al 100% la tasa de seguridad a las importaciones de Colombia; Petro dice que se trata de una ‘monstruosidad’
1 mins

Ecuador eleva al 100% la tasa de seguridad a las importaciones de Colombia; Petro dice que se trata de una ‘monstruosidad’

América Latina
Ecuador lanza operativo “Fuego Letal”: bombardea minería ilegal en frontera con Colombia
2 mins

Ecuador lanza operativo “Fuego Letal”: bombardea minería ilegal en frontera con Colombia

América Latina
¿Quién es ‘Lobo Menor’? Arrestan en México a implicado en asesinato de candidato ecuatoriano
1 mins

¿Quién es ‘Lobo Menor’? Arrestan en México a implicado en asesinato de candidato ecuatoriano

América Latina
Petro cuestiona a Ecuador por bombardeos en la frontera: "Hay 27 cuerpos calcinados"
1 mins

Petro cuestiona a Ecuador por bombardeos en la frontera: "Hay 27 cuerpos calcinados"

América Latina
Petro denuncia presuntos bombardeos desde Ecuador en zona fronteriza
1 mins

Petro denuncia presuntos bombardeos desde Ecuador en zona fronteriza

América Latina
Cuba cierra su embajada en Ecuador tras expulsión de diplomáticos ordenada por Noboa
1 mins

Cuba cierra su embajada en Ecuador tras expulsión de diplomáticos ordenada por Noboa

América Latina
Colombia suspende venta de energía eléctrica a Ecuador en medio de tensiones por aranceles
2 mins

Colombia suspende venta de energía eléctrica a Ecuador en medio de tensiones por aranceles

América Latina
Ecuador incauta "material explosivo" que iba a ser usado para perpetrar "actos terroristas” en Colombia: autoridades
2 mins

Ecuador incauta "material explosivo" que iba a ser usado para perpetrar "actos terroristas” en Colombia: autoridades

América Latina
Elecciones en Ecuador: millones de ecuatorianos eligen este domingo entre el actual presidente y la izquierdista Luisa González
6 mins

Elecciones en Ecuador: millones de ecuatorianos eligen este domingo entre el actual presidente y la izquierdista Luisa González

América Latina
"Los secuestraron a todos": Denuncian presunto plagio masivo de migrantes en Chihuahua; Fiscalía dice que es “mentira”
3 mins

"Los secuestraron a todos": Denuncian presunto plagio masivo de migrantes en Chihuahua; Fiscalía dice que es “mentira”

América Latina

Alias “Pipo” fue capturado en la ciudad española de Málaga a mediados de noviembre y pedido en extradición por Ecuador. Estados Unidos sumó luego un requerimiento similar y ambos están siendo tramitados por la justicia del país ibérico.

Chavarría está incluido en la lista de los más buscados de Ecuador acusado de varios delitos, entre ellos secuestro seguido de muerte, robo y lesiones. En 2019 obtuvo un beneficio penitenciario y salió de la cárcel en la que se encontraba desde 2011.

Tras fingir su muerte en 2021, según las autoridades, Chavarría cambió de identidad y se refugió en Europa, desde donde ordenaba asesinatos en Ecuador y controlaba actividades como la minería ilegal y el tráfico de drogas en complicidad con el mexicano Cártel Jalisco Nueva Generación.

En enero de 2024, Ecuador designó como terroristas a 22 organizaciones criminales, entre ellas Los Lobos, y declaró el conflicto armado interno para permitir la acción conjunta de policías y militares en el control de la seguridad.

En junio de ese mismo año, el gobierno de Donald Trump también declaró a Los Lobos como organización terrorista con vínculos con el cártel de Jalisco.

Relacionados:
NarcotráficoDepartamento de Seguridad NacionalLa Administración para el Control de Drogas (DEA)CartelesCartel de SinaloaClan del GolfoOrganizaciones Terroristas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
¿Quieres ser mi... novia?
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Los encantos del sinvergüenza
Doménica Montero
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX