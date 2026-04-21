Narcotráfico EEUU y Ecuador coordinan extradición de peligroso líder criminal alias “Pipo” detenido en España Wilmer Chavarría, alias “Pipo”, jefe de la banda criminal Los Lobos, una de las más grandes y peligrosas del país sudamericano, fue arrestado en España y desde ahí se coordina su extradición, que podría ser a Ecuador o a Estados Unidos, pues ambos países lo reclaman

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El ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, dijo el martes que “Ecuador va a seguir en la línea de la extradición” y dará “toda la información que nos está solicitando” la justicia española. Aseveró que el objetivo es “llegar al punto final y Estados Unidos va a hacer lo mismo”.

En declaraciones a radio Élite, el ministro sostuvo que si alias “Pipo” es extraditado a Ecuador, enseguida será enviado a Estados Unidos.

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Alias “Pipo” fue capturado en la ciudad española de Málaga a mediados de noviembre y pedido en extradición por Ecuador. Estados Unidos sumó luego un requerimiento similar y ambos están siendo tramitados por la justicia del país ibérico.

Chavarría está incluido en la lista de los más buscados de Ecuador acusado de varios delitos, entre ellos secuestro seguido de muerte, robo y lesiones. En 2019 obtuvo un beneficio penitenciario y salió de la cárcel en la que se encontraba desde 2011.

Tras fingir su muerte en 2021, según las autoridades, Chavarría cambió de identidad y se refugió en Europa, desde donde ordenaba asesinatos en Ecuador y controlaba actividades como la minería ilegal y el tráfico de drogas en complicidad con el mexicano Cártel Jalisco Nueva Generación.

En enero de 2024, Ecuador designó como terroristas a 22 organizaciones criminales, entre ellas Los Lobos, y declaró el conflicto armado interno para permitir la acción conjunta de policías y militares en el control de la seguridad.