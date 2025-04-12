Elecciones en Ecuador: millones de ecuatorianos eligen este domingo entre el actual presidente y la izquierdista Luisa González

Video Elecciones presidenciales en Ecuador: el panorama a pocos días de la segunda vuelta

El mandatario ecuatoriano Daniel Noboa y la izquierdista Luisa González se medirán este domingo en el balotaje presidencial en el que los ecuatorianos decidirán quién guiará al país los próximos cuatro años.

Los ecuatorianos ya empezaron a acudir a las urnas este domingo, en un balotaje que se prevé reñido y avanza bajo un clima de tensión por la violencia del narcotráfico.

PUBLICIDAD

Noboa, del movimiento Acción Democrática Nacional de centroderecha y González, que va por el partido Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa (2007-2017) fueron los más votados en una apretada primera ronda de febrero en la que el mandatario obtuvo 44.17% de los votos y la abogada 44%.

Quien resulte electo este domingo tendrá como principal desafío la lucha contra la creciente violencia criminal, que se expresa a diario a través de sicariatos, secuestros y extorsiones.

Según la policía, en enero y febrero se cometieron 1,529 asesinatos, el bimestre más violento en 15 años cuando Ecuador comenzó a llevar estos registros.

Tan sólo este sábado, el gobierno de Noboa decretó un estado de excepción en nueve localidades y en las cárceles, con lo cual restringió algunos derechos ciudadanos como la libre movilidad, ante la “extrema” violencia en esas zonas, a un día de la celebración de la segunda vuelta presidencial.

La medida regirá por 60 días y también aplicará Quito, la capital de la nación andina.

El decreto “por grave conmoción interna” regirá donde por la operación de grupos del crimen organizado “se evidencia una extrema violencia", como las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, Sucumbíos, en la costa y oriente del país.

Además, en Quito, que pertenece a Pichincha, y en la ciudad Camilo Ponce Enríquez de la provincia del Azuay, informó el gobierno. La medida incluye la movilización de la policía y fuerzas armadas en las zonas descritas.

Noboa, quien llegó al poder hace más de un año para un gobierno de transición que concluye en mayo, ha decretado en su gestión más de una decena de estados de excepción, incluyendo la declaratoria de un conflicto armado interno.

Así sustentó el despliegue de un bloque de seguridad permanente en las calles y cárceles del país, aunque la Corte Constitucional ha cuestionado al presidente por no presentar evidencias suficientes para justificar ese estado.

PUBLICIDAD

Desde polos ideológicos opuestos, ambos candidatos ofrecen “mano dura” contra el crimen

Aunque en polos ideológicos opuestos, ambos candidatos proponen una política de mano dura, mejor coordinación y equipamiento de las fuerzas del orden y buscar asistencia internacional para enfrentar al crimen organizado.

La población, mientras tanto, ha resentido el embate criminal y ahora se desplaza con miedos en algunas de las principales regiones del país sudamericano.

“Cuando toca salir a la calle, salgo con lo mínimo para que en caso de asalto la pérdida no sea mayor”, dijo a The Associated Press el ama de casa Soledad Padilla. “No sé qué pueda hacer el nuevo presidente, pero es necesario que haga algo porque no podemos seguir así”.

En un barrio popular de Guayaquil, Paola Valdivieso, empleada de 54 años de una peluquería, habló con la agencia AFP del "susto, el miedo" que tiene cuando debe caminar "mirando para todos los lados".

El analista y experto en seguridad Mario Pazmiño explicó que a pesar del estado de conflicto armado interno declarado en enero de 2024 por Noboa —que permite la acción conjunta de la policía y el ejército en el control del orden público—, el Estado “no tiene un control sobre todo el territorio y eso lo aprovecha el crimen organizado”.

Hasta ahora, agregó, el gobierno se ha concentrado en hacer operativos en zonas calientes que luego abandonan y vuelven a quedar en manos de bandas delictivas. “Es hora de cambiar de estrategia”, aseguró.

Es clave que se “imponga una presencia fuerte y efectiva de la fuerza pública en las fronteras con Colombia y Perú” porque desde allí entra la mayor parte de la droga al país.

PUBLICIDAD

La violencia está "afectando el consumo. La población tiene menos posibilidades de salir a la calle, a un restaurante, a hacer una compra, es riesgoso", dijo a la AFP Alberto Acosta Burneo, analista económico del grupo Spurrier.

Próximo líder enfrentará el desafío de reducir la informalidad laboral

El otro gran objetivo es generar las condiciones económicas para hacer crecer el empleo formal. Al cierre de 2024 sólo un 33.7% de los ecuatorianos activos poseían un trabajo con estas características mientras que la cifra de ciudadanos con empleos informales, —como vendedores ambulantes- se ubicó en 52.4%, de acuerdo con el Instituto de Estadística y Censos.

“Yo quisiera que los candidatos no sólo hablen de crear trabajo, sino que ya den trabajo”, afirmó la empelada doméstica Neiry Espinosa, cuyos hijos de 30 y 19 años están sin trabajo.

Noboa, quien respalda el libre mercado y sostiene que el sector privado debe ser el que genere dinamismo económico, prometió un millón de empleos en cuatro años para lo cual prevé crear incentivos para la contratación de jóvenes y modificar la estructura educativa para mejorar las oportunidades laborales.

González, por su lado, ha dicho que creará dos millones de empleos mediante el incremento de la inversión estatal en obra pública además de reactivar el crédito para el sector social y productivo.

José Hayek, un joven profesional en turismo y hotelería relató a AP que tras graduarse de la universidad estuvo sin trabajo por dos años en los que “en medio de mi desesperación, busqué incluso en áreas que no eran de mi profesión”.

PUBLICIDAD

“El punto es que el nuevo presidente debe generar las condiciones para que haya inversión privada y pública y para que eso se traduzca en generación de empleo”, dijo el analista Fernando Buendía.

El nuevo presidente debe hacer “un esfuerzo extraordinario para generar los medios económicos” y sugirió recuperar más de 3.000 millones de dólares en impuestos no pagados y recaudar fondos mediante la preventa de recursos petrolíferos.

“En este año la economía ha tenido un cierto repunte”, destacó el director del Observatorio de la Política Fiscal, Jaime Carrera, quien puntualizó que la inflación está en un 0,2%, la más baja en muchos años, la reserva monetaria en cerca de 8.000 millones de dólares y el sistema financiero está muy sólido.

“En elecciones los candidatos ofrecen de todo, si cumplen sólo un poquito de lo que dicen, nuestro país estaría mucho mejor”, expresó Lourdes Quintana, empleada de una farmacia en el norte de Quito.

La votación inició el jueves con los ciudadanos presos sin sentencia en firme y un total de 5,519 personas deben votar en esta jornada.

“Este acto cívico representa un paso hacia una democracia más inclusiva, participativa y justa”, dijo la presidenta del órgano electoral, Diana Atamint.

Con información de The Associated Press y AFP.

Mira también: