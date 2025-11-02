Cambiar Ciudad
Caribe

El Pentágono anuncia 3 muertos en el décimoquinto ataque a una supuesta lancha con drogas en el Caribe

El Pentágono anunció la noche de este sábado un nuevo "ataque cinético letal", el número 15 en casi dos meses, contra otra supuesta lancha con drogas en aguas internacionales del mar Caribe, que dejó tres hombres muertos. Con esta ofensiva se llega a al menos 65 muertos en la campaña militar de EEUU en la región.

Univision picture
Por:Univision
Video Hallan el cuerpo de una víctima de los ataques de EEUU a embarcaciones en el Caribe: esto se sabe

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció la noche de este sábado que EEUU condujo otro ataque que destruyó una supuesta embarcación que transportaba drogas en aguas internacionales del mar Caribe, matando a tres hombres en la operación.

"El departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra otra embarcación dedicada al narcotráfico operada por una organización terrorista designada (DTO) en el Caribe", informó Hegseth en redes sociales. El ataque es el número 15 en casi dos meses de campaña militar de EEUU en la región, elevando a al menos 65 la cifra de supuestos narcotraficantes muertos.

Hegseth manifestó que "nuestros servicios de inteligencia sabían que este barco, como TODOS LOS DEMÁS, estaba involucrado en el tráfico ilícito de drogas, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba drogas".

Como en anteriores ocasiones, el alto funcionario compartió un video de la operación, aparentemente hecha de noche, donde se observa una pequeña embarcación que sufre una gran explosión, quedando luego en llamas y emitiendo un densa columna de humo.

Estados Unidos ha desplegado en el mar Caribe, frente a las costas de Venezuela, una potente fuerza militar con casi una decena de barcos de guerra —incluyendo el portaviones Gerald R. Ford en ruta a la zona— decenas de aviones caza, de espionaje y bombarderos, y miles de soldados y marines, con el argumento de la lucha contra el narcotráfico.

Esta acumulación de poder militar, la realización de ejercicio militares conjuntos con Trinidad y Tobago, más el inusual reconocimiento de Trump de que autorizó a la CIA a realizar acciones encubiertas en Venezuela, han disparado las especulaciones sobre un posible ataque militar de EEUU a objetivos en Venezuela para golpear lo que sospecha son estructuras del narcotráfico, pero con la meta no reconocida públicamente de forzar la caída de Nicolás Maduro del poder en Venezuela.

La Casa Blanca señala a Nicolás Maduro como líder de la organización de narcotráfico Cartel de los Soles, y mantiene una recompensa de $50 millones por su captura. El gobierno de Trump ha expresado que el presidente estadounidense está dispuesto a usar todas las herramientas en su poder para combatir el narcotráfico.

Video "Trump nunca parará": familia de desaparecido tras ataque de EEUU en el Caribe exige respuestas
