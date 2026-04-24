Carolina Flores Gómez Caso Carolina Flores: su esposo dijo que “permaneció un día con el cuerpo tratando de alimentar al bebé”, reportan Alejandro Sánchez tardó un día en dar aviso a las autoridades sobre la muerte de Carolina Flores. La ex reina de belleza fue presuntamente atacada a balazos por su suegra Erika Herrera, contra quien ya existe una orden de aprehensión en México.

Video El video que mostraría que suegra de ex reina de belleza le quitó la vida: “¿Qué hiciste, loca?”

Alejandro Sánchez, esposo de Carolina Flores Gómez, “permaneció un día con el cuerpo” de la ex reina de belleza “tratando de alimentar” a su bebé, según reportes del periodista de nota roja, Carlos Jiménez.

“ASÍ COMENZÓ TODO. MANEJÓ por DÍAS PARA MATAR a CAROLINA. La cámara con sensor de movimiento que puso Caro para su bebé captó todo lo que pasó con su suegra. Según su esposo, él permaneció un día con el cuerpo tratando de alimentar al bebé pues aún está en lactancia”, escribió en X el titular del programa 'C4 En Alerta' este 23 de abril.

PUBLICIDAD

Carlos Jiménez no dio más información sobre los motivos que habrían llevado a Alejandro Sánchez Herrera a esperar un día en dar aviso a las autoridades sobre el asesinato de su esposa, presuntamente a manos de su madre, Erika María Guadalupe Herrera Coriand.

Imagen Carlos Jiménez / X

¿Por qué el esposo de Carolina Flores denunció su asesinato un día después?

Reyna Gómez Molina, mamá de la ex reina de belleza, declaró a la presentadora Kerly Ruiz que, según la versión que le dio su yerno, lo había hecho porque “se preocupó por el bebé”.

“Pensando en que si a él lo llevaban detenido, el bebé se iba a ir a una casa hogar. Se preocupó por grabar videos para que supieran cómo darle de comer (al menor) en lo que él iba a estar ausente haciendo todos los trámites. Eso es lo que él a mí me dijo”, declaró.

“Mientras tanto el cuerpo de su hija permanecía ahí en la casa”, intervino la presentadora de ¡Siéntese Quien Pueda!, a lo que la madre de la ex reina de belleza señaló: “Lo mismo le pregunté yo”.

“Le dije: ‘Alex, tú estabas con el bebé’ y, textualmente, así le dije: ‘¿La Caro estaba ahí tirada?’ y él me dijo: “¿Es en serio su pregunta?’ y yo dije: ‘Claro que es en serio mi pregunta… O sea, cómo pudiste estar con ella tanto tiempo y ella ahí tirada’”, recordó.

Según se reportó en el programa ‘C4 En Alerta’, el esposo de Carolina Flores acudió a la Fiscalía General de Justicia “acompañado de su abogado” un día después de su asesinato, es decir, el 16 de abril.

De acuerdo con la mamá de Carolina habría sido en ese instante cuando Alejandro la llamó por teléfono para avisarle de la muerte de su hija.

PUBLICIDAD

“El jueves a la 13:35 recibí la llamada por parte de mi yerno. Le dije: ‘¿Cómo está la Caro? ¿Cómo está la Caro?’. Y ya fue que me dijo que estaba muerta”, declaró el 22 de abril en ¡Siéntese Quien Pueda!

“Yo empecé a gritar como loca y a lo lejos escuchaba una voz de una mujer. ‘Dime que la que está hablando es mi hija’, le decía. Me dijo: ‘No, señora, estoy en la fiscalía y me están hablando. Es que mi mamá le disparó’”, sentenció.