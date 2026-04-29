Carolina Flores Gómez

Esposo de Carolina Flores ya declaró por feminicidio de la ex reina de belleza, reportan

Alejandro Sánchez dio testimonio ante las autoridades tras el asesinato de Carolina Flores, según información del periodista Carlos Jiménez. El viudo supuestamente explicó por qué la joven de 27 años estaba a solas con su suegra cuando ocurrió el crimen.

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Por:Univision
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Alejandro Sánchez, esposo de Carolina Flores, dio su testimonio a las autoridades y explicó por qué no estaba en la misma habitación que la ex reina de belleza y su mamá, Erika Herrera, cuando ocurrió el asesinato de su esposa, reporta el periodista Carlos Jiménez.

“Escuché un sonido muy fuerte, como un cohete’”, dijo el viudo de la ex reina de belleza sobre el crimen perpetrado el pasado 15 de abril en la Ciudad de México, informó Jiménez en la red social X este miércoles.

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“El esposo de Carolina aseguró ante la autoridad que, minutos antes del crimen, su mamá le pidió que las dejara solas para platicar. Contó que por eso se quedó con su bebé hasta que escuchó un sonido muy fuerte. @FiscaliaCDMX sigue la búsqueda”.

La reacción del esposo de Carolina Flores tras ataque de su mamá

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Desde el pasado 22 de abril medios de comunicación, como Reforma e Imagen Noticias, han difundido un video que, afirman, muestra el instante en el que presuntamente Erika Herrera agrede mortalmente a Carolina Flores.

En la grabación, presumiblemente de un monitor para bebés, se aprecia a la señora entrar detrás de su nuera a la cocina del apartamento en el que esta residía con Alejandro Sánchez y su hijo.

Luego de unos segundos, se escuchan varios disparos, así como un grito de mujer. Después, aparentemente se escucha al esposo de Carolina decir: “¿Qué fue eso?”.

Es entonces cuando, quien sería Alejandro, aparece a cuadro, llevando en brazos al pequeño y, tras ver la escena del delito, pregunta: “¿Qué hiciste, mamá?”.

“Nada, que me hizo enojar, solamente. […] Tu familia es mía. Tú eres mío y ella te robó”, le responde presumiblemente Herrera.

Carlos Jiménez reportó que la suegra de Carolina Flores escapado del domicilio a bordo de un taxi, con todo y maletas, sin que su hijo la detuviera. El chofer, puntualizó, fue encontrado.

N+ informó que la Fiscalía General de la República solicitó a Interpol que emita una ficha roja para Erika con la finalidad de activar su búsqueda y localización fuera del territorio mexicano.

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Supuestos tíos de Carolina Flores acusan a Alejandro Sánchez y a su mamá

Por su parte, Cinthia y Javier Flores, quienes se identifican como tíos de Carolina Flores, aseveraron que consideran que Erika Herrera y Sánchez idearon el feminicidio de Carolina Flores para quedarse con un capital que tenía.

“Sí hay dinero de por medio ahí y que seguramente ese también es otro motivo por lo cual llegó Alejandro a hacer esto en complicidad con su mamá”, dijo en entrevista con el ‘youtuber’ conocido como ‘Mafian’.

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