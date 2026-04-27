Carolina Flores Gómez

Carolina Flores, ex reina de belleza, feminicidio: piden ayuda de Interpol para localizar a suegra

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que realizó la petición para que se emita una ficha roja para Erika Herrera, quien presuntamente le quitó la vida a su nuera.

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Por:Dayana Alvino
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Video El video que mostraría que suegra de ex reina de belleza le quitó la vida: “¿Qué hiciste, loca?”

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que solicitó a Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) que emita una ficha roja para Erika María Guadalupe Herrera, suegra y presunta asesina de Carolina Flores.

La dependencia dio a conocer que la petición fue enviada tanto a esa institución como a la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales con el objetivo de activar la búsqueda y localización de la posible responsable del crimen fuera del territorio mexicano, reporta N+.

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La señora, de aproximadamente 63 años, presuntamente cometió el homicidio el pasado 15 de abril. El jueves 23, la Fiscalía General de Justicia capitalina obtuvo una orden de aprehensión en su contra por el presunto feminicidio de su nuera.

Suegra de Carolina Flores huyó tras presuntamente asesinarla

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Aquel miércoles, alrededor de las 11:24 a.m., aparentemente Erika Herrera disparó en contra de Carolina Flores en al menos 12 ocasiones mientras se encontraban al interior del apartamento donde la modelo vivía con su marido, Alejandro Sánchez, en la Ciudad de México.

Después de supuestamente acabar con la vida de la ex reina de belleza, habría huido del domicilio, sin que su hijo se lo impidiera, a bordo de un taxi. Desde entonces, no se conoce su paradero.

Oficialmente, las autoridades no han informado sobre el posible móvil por el que alegadamente la mujer decidió matar a Carolina.

Sin embargo, en un video, difundido por Reforma y que mostraría el instante del atentado, se puede escuchar que quien sería Erika le responde a, presumiblemente, Alejandro, cuando le cuestiona qué hizo:

“Nada, que me hizo enojar, solamente […] Tu familia es mía. Tú eres mío y ella te robó”.

¿Suegra de Carolina Flores la “maltrataba”?

En entrevista con ¡Siéntese Quien Pueda!, Reyna Gómez, madre de la difunta creadora de contenido, relató que esta y su pareja vivieron en casa de Herrera, en Ensenada, Baja California, hasta diciembre de 2025.

Según Carlos Jiménez, titular de ‘C4 en Alerta’, Sánchez habría declarado ante agentes que “se mudaron de Ensenada a Polanco por los problemas entre su mamá y su pareja”.

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Al respecto, en entrevista con ¡Siéntese Quien Pueda!, la progenitora de la ‘influencer’ contó que estaba enterada de los conflictos, pero que le parecían “normales”, nada de “alerta”.

Sin embargo, Juliana Cortés, quien afirma era amiga de Carolina, aseveró al diario Frontera que esta le confesó que “nunca había tenido una buena relación” con Erika.

“Fue lo que me comentó, que su suegra no la quería y que siempre la maltrataba. Pues, usaba malos comentarios hacia ella”, declaró.

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