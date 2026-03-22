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Cuba recupera parte de la energía tras colapso nacional del SEN por tercera vez en el mes

En las primeras horas del domingo, 72 mil clientes en La Habana, incluidos cinco hospitales, ya contaban con servicio; se implementaron “microsistemas” para garantizar energía en centros vitales.

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Por:N+ Univision
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Cuba comenzó a recuperar su sistema energético este domingo 22 de marzo de 2026, luego de un colapso total de la red ocurrido entre la tarde y noche del sábado, que dejó a millones de personas sin electricidad por tercera vez en el mes.

La situación vuelve a evidenciar la fragilidad del sistema electroenergético nacional ( SEN) en medio de una crisis energética sin precedentes, de acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press (AP).

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Recuperación del servicio eléctrico

De acuerdo con reportes de la estatal Unión Eléctrica y el Ministerio de Energía y Minas, en las primeras horas del domingo unos 72 mil clientes en La Habana, incluidos cinco hospitales, ya contaban con servicio. Asimismo, en provincias como Matanzas y Holguín se implementaron “microsistemas” para garantizar energía en centros vitales.

En la red social X (antes Twitter), el titular del Ministerio de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, informó sobre el restablecimiento progresivo de las Centrales Termoeléctricas ( CTE) del SEN, destacando los esfuerzos técnicos para estabilizar el sistema tras la falla.

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Vecinos de la capital señalaron que el suministro eléctrico regresó durante la madrugada en algunas zonas, aunque se registraron afectaciones intermitentes en servicios como internet.

Crisis energética en Cuba

La Unión Eléctrica explicó que la desconexión total se originó por la salida imprevista de una unidad generadora en la termoeléctrica de Nuevitas, en Camagüey, sin detallar la causa específica de la avería.

El país enfrenta una compleja situación energética agravada por la falta de combustible. Autoridades cubanas reconocieron que la isla acumula tres meses sin recibir suministros clave como diésel, gasolina, fuel oil, turbocombustible y gas licuado, esenciales para la generación eléctrica y la economía.

Impacto social y económico

Los apagones prolongados afectan gravemente la vida cotidiana. Problemas para cocinar, almacenar alimentos, acceder al agua potable y daños en electrodomésticos son algunas de las consecuencias más frecuentes.

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Además, la venta de combustible está racionada, vuelos han sido suspendidos o reducidos y se han recortado jornadas laborales en distintos sectores.

Infraestructura envejecida

Cuba produce solo el 40% del combustible que consume y depende de importaciones desde países como Rusia, México y Venezuela. A esto se suma el deterioro de sus termoeléctricas, muchas con más de 30 años de operación y mantenimiento limitado.

Como respuesta, el gobierno impulsa un plan de energía fotovoltaica que ha cobrado mayor relevancia en los últimos meses, buscando diversificar la matriz energética y reducir la dependencia externa.

JICM

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