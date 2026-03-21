Cuba Cuba sufre segundo apagón nacional en una semana Apagón total en Cuba deja a millones sin electricidad tras nueva caída del sistema energético, en medio de una crisis agravada por falta de combustible y fallas en la red.



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La estatal Unión Eléctrica de Cuba informó que se produjo una desconexión total del sistema energético de la isla este sábado por la tarde, tiempo local, dejando a la isla completamente sin luz.

Es la tercera caída que se produce en marzo, ya un mes y medio de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump impusiera un cerco petrolero a la isla, castigando la ya vulnerable red de electricidad de la nación caribeña.

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La Unión Eléctrica no informó de inmediato del motivo de este apagón nacional en particular.

Las interrupciones, ya sean en todo el país o por regiones, se volvieron relativamente constantes en estos dos últimos años debido a las averías de la vieja infraestructura. Además de los apagones diarios de hasta 12 horas, que se producen por la falta de combustible, que inestabilizan también al sistema.

El último apagón nacional se había registrado el pasado lunes.

Las autoridades y el propio presidente Miguel Díaz-Canel reconocieron que la isla no recibió petróleo de suministradores extranjeros en tres meses. Cuba produce apenas el 40% del combustible que necesita para mover su economía.

Trump implementó un cerco energético a la isla a finales de enero, luego del ataque a Venezuela —uno de los aliados de Cuba suministrador de petróleo—, agudizando una crisis de un lustro y presionando un cambio de modelo político en la isla.

Las caídas de los sistemas y los apagones diarios por sectores tienen un fuerte impacto en la población, cuya vida se ve trastocada, ya sea por las reducciones de horarios laborales, la falta de energía para cocinar o la pérdida de sus alimentos cuando las neveras dejan de funcionar, entre muchas otras consecuencias.