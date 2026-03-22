Ministro Cuba asegura que sus fuerzas armadas se preparan para posible 'agresión militar' de EEUU
Tras semanas de tensiones y de la presión ejercida desde Washington, el gobierno de Cuba anunció este domingo que sus fuerzas armadas se preparan para una posible "agresión militar" por parte de Estados Unidos.
El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, aseguró este domingo que las Fuerzas Armadas de la isla se mantienen en estado de preparación ante la posibilidad de una a gresión militar por parte de Estados Unidos.
En declaraciones ofrecidas durante una entrevista en el programa Meet the Press, transmitido por la cadena NBC News, el funcionario subrayó que la disposición defensiva del país es permanente, aunque reconoció que en los últimos días se han intensificado los preparativos.
“Nuestras fuerzas armadas siempre están preparadas y, de hecho, estos días se están preparando para la posibilidad de una agresión militar”, afirmó Fernández de Cossío.
— Coin Bureau (@coinbureau) March 22, 2026
Cuba’s deputy foreign minister Carlos Fernández de Cossío said the military is preparing for the possibility of conflict with the U.S.
“Our military is always prepared… and is preparing these days for the possibility of military aggression.” pic.twitter.com/0KO6ww2dU3
El funcionario no detalló qué acciones específicas han sido implementadas ni si existe información concreta que sustente un riesgo inminente.
Las declaraciones se producen en un contexto de tensiones entre ambos países, marcadas por décadas de confrontación política; sin embargo, en las últimas semanas se han intensificado las sanciones y el bloqueo energético impuesto desde Washington D.C.
Hasta el momento, autoridades estadounidenses no han emitido una respuesta oficial a las afirmaciones del viceministro cubano.
