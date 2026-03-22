Seguro Médico

Aumento de costos médicos en EEUU obliga a pacientes a reducir medicamentos y gastos básicos

Según una encuesta de la organización KFF, 8 de cada 10 adultos con cobertura de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) en 2025 reportaron un aumento en sus costos médicos este año.

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Por:N+ Univision y AP
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El aumento en los costos de la atención médica en Estados Unidos está obligando a millones de personas a tomar decisiones difíciles para atender su salud, pero también para subsistir.

Casos como el de Priscilla Brown, una mujer de 48 años con diabetes tipo 2 en Orlando, reflejan esta realidad: para cubrir gastos básicos como gasolina, ha reducido la dosis de su insulina o, incluso, ha dejado de tomar su medicamento debido a problemas con el seguro y el encarecimiento de los tratamientos, dijo a AP.

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De acuerdo con una encuesta reciente de la organización KFF, realizada entre febrero y marzo de 2026 a mil 117 adultos con cobertura del mercado de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) en 2025, aproximadamente 8 de cada 10 afiliados reportaron un aumento en sus costos médicos este año, y cerca de la mitad indicó que el incremento ha sido considerable.

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Una de las principales causas de los incrementos es la expiración, el 31 de diciembre, de los créditos fiscales ampliados implementados durante la pandemia de covid-19, lo que dejó a unos 23 millones de beneficiarios enfrentando primas más altas.

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¿En qué van a ahorrar los estadounidenses para pagar sus gastos médicos?

El impacto económico es significativo: alrededor del 55% de los encuestados dijo que planea reducir gastos en alimentos y otras necesidades básicas para poder cubrir la atención médica.

Además, la preocupación por costos inesperados es alta: cerca de tres cuartas partes temen no poder pagar emergencias o hospitalizaciones, mientras que aproximadamente la mitad expresa inquietud por consultas médicas y medicamentos.

El aumento de precios también se refleja en casos individuales. Brown, quien el año pasado no pagaba primas, ahora debe cubrir 17 dólares mensuales con un deducible más alto, además de enfrentar costos de más de 150 dólares por medicamentos.

Otro caso es el de James Mako, un ingeniero de Florida, cuyas primas de 500 dólares estaban por duplicarse, por lo que optó por un plan más económico con mayor deducible, según lo que comentaron a AP.

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En cuanto a responsabilidades, cerca de 7 de cada 10 afiliados que enfrentan mayores costos culpan principalmente a las aseguradoras. Más de la mitad también responsabiliza a legisladores republicanos, al presidente Donald Trump y a las farmacéuticas, mientras que alrededor de un tercio señala a los demócratas o a los hospitales.

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