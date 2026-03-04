Cuba ¿Qué provocó el apagón masivo en Cuba de hoy miércoles 4 de marzo y cuáles zonas afectó? Millones de habitantes en Cuba se quedaron sin luz este miércoles 4 de marzo en medio de un apagón masivo. Las autoridades del país reportaron que la termoeléctrica Felton 1 se mantenía en funcionamiento para recobrar el servicio.

En medio de la presión de Estados Unidos, este miércoles 4 de marzo Cuba registró un apagón masivo, dejando a millones de habitantes sin electricidad.

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó en la tarde que se había producido una desconexión del Sistema Electroenergético Nacional desde Camagüey hasta Pinar del Río, por lo que se habían activado los protocolos para establecer el Servicio Eléctrico Nacional.

Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas de Cuba indicó que cerca del mediodía, tiempo local, la Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, también conocida como Felton 1, ubicada en la provincia de Holguín, al oriente de Cuba, se mantenía en funcionamiento.

Se ha producido una desconexión del Sistema Eléctrico Nacional, SEN, desde Camagüey a Pinar del Río. A esta hora Felton 1 se mantiene en línea y están activados todos los protocolos para comenzar la recuperación. Ministerio de Energía de Cuba

¿Dónde afectó el apagón de hoy en Cuba?

La zona más afectada durante el apagón fue la mitad occidental de la isla, dejando a millones de personas en La Habana y alrededores sin electricidad.

Esto en medio de la presión interna, por la lucha con reservas de petróleo y una red eléctrica en ruinas.

La Unión Eléctrica del gobierno indicó que las cuadrillas trabajaban para restablecer el servicio y publicó una foto del primer ministro Manuel Marrero Cruz reunido con el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy.

“Para precisar los detalles de la desconexión…y las próximas acciones a tomar para el restablecimiento” de la electricidad”, indicó la dependencia.

#UltimoMinuto || El primer ministro, Manuel Marrero Cruz se encuentra en el Despacho Nacional de Carga con el ministro de energía y minas, Vicente De La O Levy para precisar los detalles de la desconexión del SEN y las próximas acciones a tomar para el restablecimiento del mismo. pic.twitter.com/vE2aqeHhgN — Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) March 4, 2026



Por su parte, el primer ministro Marrero escribió en X: “Confiamos en la experiencia y en el esfuerzo de los trabajadores eléctricos para superar esta situación en el menor tiempo posible... Trabajamos en el restablecimiento del ( Sistema Eléctrico Nacional) en medio de una compleja situación energética”, añadió.

Por su parte, el ministro de Energía, Vicente de la O Levy, indicó que el gobierno de Cuba trabaja en el restablecimiento del SEN cuando la isla atraviesa una compleja situación eléctrica.

Añadió que la planta ENERGAS Boca de Jaruco comenzó a arrancar, mientras que Felton 1 se mantiene generando energía.

Trabajamos en el restablecimiento del SEN en medio de una compleja situación energética. Ya comenzó el arranque ENERGAS Boca de Jaruco. Felton 1 se mantiene generando. — Vicente de la O Levy (@VicentedelaO2) March 4, 2026