Cuba Cinco claves del ataque de Cuba a lancha de EEUU en aguas territoriales de la isla Soldados cubanos se enfrentaron a una lancha rápida que transportaba a diez personas cuando la embarcación se acercaba a la isla y abrió fuego contra las tropas, que respondieron disparando. Así lo afirma el gobierno cubano, que dice que sus soldados mataron a cuatro personas e hirieron a seis. La Habana afirma que los tripulantes eran cubanos que vivían en EEUU, y los acusó de intentar infiltrarse en el país para dedicarse al terrorismo. El gobierno de Donald Trump negó estar involucrado en el suceso.

Video De las tensiones con la administración Trump, al ataque mortal de una lancha: ¿Hay crisis entre EEUU y Cuba?

Soldados cubanos se enfrentaron este miércoles a una lancha rápida que transportaba a 10 personas cuando la embarcación se acercaba a la isla y abrió fuego contra las tropas, que respondieron disparando, matando a cuatro e hiriendo a seis, según el gobierno cubano.

El Ministerio del Interior cubano afirmó que las personas que viajaban a bordo de la embarcación el miércoles eran cubanos residentes en Estados Unidos y los acusó de intentar infiltrarse en el país para cometer actos terroristas. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que no se trataba de una operación del Gobierno estadounidense.

Esto es lo que hay que saber sobre el enfrentamiento, que ha dado lugar a investigaciones tanto en Cuba como en Estados Unidos y podría aumentar las tensiones entre ambos países.

El presidente cubano afirma que la isla se defenderá

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó el jueves que Cuba "no ataca ni amenaza".

"Lo hemos dicho en repetidas ocasiones y lo reiteramos hoy: Cuba se defenderá con determinación y firmeza contra cualquier agresión terrorista o mercenaria que pretenda socavar su soberanía y estabilidad nacional", escribió en redes sociales.

Las autoridades cubanas han iniciado una investigación, según ha declarado el ministro de Relaciones Exteriores.

Rubio afirmó que el gobierno estadounidense estaba recabando su propia información, incluyendo si las personas eran ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes.

La Fiscalía del Distrito Sur de Florida declaró que estaba buscando respuestas "a través de todos los canales legales y diplomáticos disponibles".

Un hombre obsesionado con la libertad cubana

Los heridos fueron detenidos, según informaron las autoridades cubanas, y el gobierno identificó a siete de los diez pasajeros.

Dijo que dos de ellos, Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez, son buscados por las autoridades cubanas "por su participación en la promoción, planificación, organización, financiación, apoyo o comisión" de actos terroristas.

Identificó a los demás como Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara y Roberto Azcorra Consuegra.

El gobierno cubano afirmó que uno de los cuatro fallecidos era Michel Ortega Casanova. Su hermano, Misael Ortega Casanova, declaró a The Associated Press que su hermano había desarrollado una búsqueda "obsesiva y diabólica" de la libertad de Cuba, dado el sufrimiento que padecieron en la isla antes de trasladarse a Estados Unidos.

Afirmó que su hermano era ciudadano estadounidense y llevaba más de 20 años viviendo en Estados Unidos.

Por su parte, Galindo Sariol, otro de los pasajeros, fue identificado como un antiguo preso político en una entrevista realizada en 2025 por Martí Noticias, un sitio web de noticias con sede en Estados Unidos opositor al régimen cubano.

La embarcación atacada

Cuba afirmó que se trataba de una lancha rápida registrada en Florida y que los funcionarios que la registraron encontraron rifles de asalto, pistolas, explosivos caseros, chalecos antibalas, miras telescópicas y uniformes de camuflaje.

La matrícula de la embarcación era FL7726SH, según información divulgada por el gobierno cubano.

La AP no pudo verificar los detalles porque los registros de embarcaciones no son públicos en Florida.

Los enfrentamientos con Estados Unidos no son inusuales, pero las muertes son poco frecuentes

El ministro de Relaciones Exteriores de la isla escribió el jueves en redes sociales que Cuba ha enfrentado "numerosas infiltraciones terroristas y agresivas" de Estados Unidos desde 1959, "con un alto costo en vidas, heridos y daños materiales".

El intento más famoso en el que participaron exiliados cubanos fue la invasión de Bahía de Cochinos en abril de 1961.

La CIA había entrenado a un grupo de exiliados bajo la administración del presidente Dwight D. Eisenhower, liderado por José Miró Cardona, antiguo miembro del gobierno de Fidel Castro y jefe del Consejo Revolucionario Cubano en Estados Unidos.

La fallida invasión, que tuvo lugar bajo la presidencia de John F. Kennedy, provocó la rendición de unos 1,200 exiliados, mientras que más de 100 resultaron muertos.

Otro enfrentamiento de gran repercusión tuvo lugar el 24 de febrero de 1996, cuando la Fuerza Aérea Cubana derribó dos aviones civiles desarmados operados por Hermanos del Rescate, una organización con sede en Miami. Cuatro hombres murieron tras el ataque, que según la Organización de Aviación Civil Internacional se produjo en aguas internacionales.

Según las comunicaciones por radio entre el MiG-29 y una torre de control militar publicadas por la Organización de Estados Americanos, el MiG-29 celebró el impacto contra el segundo avión con el grito: "¡Patria o muerte, bastardos!", en referencia al famoso grito revolucionario cubano.

En 2022 se denunciaron varios incidentes en aguas cubanas que implicaron un intercambio de disparos y detenciones, pero sin víctimas aparentes.

No es raro que se produzcan escaramuzas entre la Guardia Costera de Cuba y lanchas rápidas con bandera estadounidense en aguas cubanas, aunque las muertes son poco frecuentes. En los últimos años, algunas de esas embarcaciones con bandera estadounidense transportaban carga no identificada con destino a la isla, o iban a recoger a cubanos para introducirlos ilegalmente en Estados Unidos.

Los posibles efectos en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba

El tiroteo amenaza con aumentar las tensiones entre los dos países después de que la administración del presidente Donald Trump ya haya adoptado una postura cada vez más agresiva hacia Cuba.

Cuando Estados Unidos atacó a Venezuela y detuvo a su líder Nicolás Maduro el 3 de enero, se interrumpieron los envíos de petróleo a Cuba, que en gran medida mantenían a flote la isla.

Luego, Trump firmó una orden ejecutiva el 29 de enero que impondría un arancel a cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba, que recientemente implementó medidas austeras de ahorro de combustible.

William LeoGrande, experto en Cuba de la American University, dijo que existe el riesgo de que la administración Trump "utilice este incidente como una especie de excusa para imponer aún más sanciones".

"Pero si el gobierno cubano muestra todas las armas que capturó y consigue que algunas de estas personas confiesen lo que estaban haciendo, eso podría zanjar el asunto", dijo a los periodistas el jueves en una rueda de prensa en línea.

El miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos suavizó ligeramente las restricciones a la venta de petróleo venezolano a Cuba, pero se prevé que la crisis energética y económica de la isla persista.

LeoGrande afirmó que el sector privado cubano no importaría suficiente petróleo "como para paliar de forma significativa la crisis humanitaria".

