Cuba Una isla al límite entre el colapso energético y el agotamiento social Tras doce años de estancamiento, la realidad en las calles de la isla narra una historia distinta: la de una nación que sobrevive a oscuras, con una moneda en caída libre y un tejido social que comienza a fracturarse de manera irreversible.

Video Ni gasolina ni petróleo: mecánico cubano adapta un carro a las necesidades de la isla

La histórica resiliencia del pueblo cubano enfrenta hoy su prueba más amarga. Mientras el diálogo diplomático entre Washington y La Habana intenta reactivarse, la crisis energética ha pasado de ser un inconveniente a un factor de parálisis nacional. El pasado lunes, un apagón masivo dejó al 65% de la isla sin suministro eléctrico, marcando el sexto evento de esta magnitud en apenas año y medio. Esta situación no solo apaga los hogares, sino que detiene la vida económica y los servicios básicos.

El endurecimiento del cerco energético por parte de la administración de Donald Trump ha llevado la escasez de combustible a niveles críticos. Sin diésel ni gasolina, la recolección de basura se ha detenido en varios puntos, encendiendo las alarmas ante una posible crisis sanitaria.

Una mujer camina por una calle junto a montones de basura en La Habana, Cuba, el jueves 19 de marzo de 2026. (Foto AP/Ramon Espinosa) Imagen Ramon Espinosa/AP

El "país de la revolución" enfrenta hoy una de las brechas de clase más profundas de su historia contemporánea. Mientras los estantes de los supermercados en dólares lucen abastecidos, la mayoría de la población —que percibe salarios en pesos cubanos— observa con impotencia cómo su poder adquisitivo se pulveriza.

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El costo del hambre: Un cartón de huevos cuesta hoy 3,000 pesos, mientras que la libra de arroz supera los 290 pesos.

Salarios de supervivencia: Con sueldos que oscilan entre los 2,100 y 7,000 pesos, un cubano promedio necesitaría al menos tres salarios íntegros solo para cubrir la canasta básica.

Educación, un pilar que se desmorona

Incluso la educación, orgullo histórico del sistema cubano, naufraga ante la precariedad. Con más de 1.5 millones de estudiantes, el sistema ha tenido que reorganizar a profesores y alumnos en centros cercanos a sus hogares ante la falta de transporte. La crisis no es solo de infraestructura, sino de capital humano: un maestro percibe entre 3,000 y 4,000 pesos mensuales, lo que equivale a unos 6 u 8 dólares en el mercado informal.

Éxodo y vacío generacional

La falta de futuro está provocando una sangría de talento sin precedentes. Se estima que 8 de cada 10 cubanos en el exterior son jóvenes en edad productiva. Este fenómeno no solo reduce la fuerza laboral, sino que acelera el envejecimiento de la población, dejando un vacío generacional entre los nostálgicos de los ideales originales de la Revolución y una juventud que solo conoce la carestía.

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