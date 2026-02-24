Influencer

‘Influencer’ María Julissa y 'El Mencho': ella es señalada como su "señorita de compañía" y así reacciona

La creadora de contenido mexicana respondió ante algunos reportes sobre que ella "permitió la captura de ‘El Mencho’", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al ser su supuesta "señorita de compañía".

Video 'Influencer' María Julissa reacciona tras ser vinculada con 'El Mencho'

La ‘influencer’ mexicana María Julissa rompió el silencio después de que fuera vinculada con Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La creadora de contenido recurrió a sus historias de Instagram para desmentir los reportes en los que se le menciona.

En la imagen que ella difundió, se puede leer que pertenece a un ‘screenshot’ de un ‘post’ de la página de ‘Sonora Informativo’.

“Señorita que permitió la captura de ‘El Mencho’. El Gobierno Mexicano confirmó que la captura de ‘El Mencho’ sucedió gracias a que le dieron seguimiento a María Julissa, una de sus ‘señoritas de compañía’”, se lee en la publicación.

Ella no sólo calificó lo escrito como ‘fake’ sino que pidió: “Ayúdenme a bajar todas estas páginas en Facebook, por favor. Esto es totalmente falso”.

María Julissa calificó como 'fake' las noticias que la vinculan al abatimiento de 'El Mencho'.
María Julissa calificó como 'fake' las noticias que la vinculan al abatimiento de 'El Mencho'.
Imagen María Julissa/Instagram

María Julissa se deslinda de las acusaciones

En un mensaje independiente, María Julissa aseveró que todo lo que se dice acerca de ella y su presunto nexo con el abatimiento de ‘El Mencho’, y otras cosas, es una mentira.

“Quiero tomarme un momento para aclarar una situación que me parece importante abordar de manera directa y transparente”, apuntó.

“En los últimos días he visto que se está difundiendo información en redes sociales que me involucra con lo que está ocurriendo actualmente en México. Quiero dejarlo absolutamente claro: yo no tengo nada que ver con esa situación”, agregó.

La también modelo, de 25 años, recalcó que “la información que está circulando es falsa” y destacó que “carece de fundamento”.

“Les pido que no compartan contenido sin verificar y que no den por cierta cualquier publicación que vean en redes. La desinformación puede causar mucho daño”, externó.

De igual forma, ella solicitó a la gente no caer en noticias falsas y que consulten “siempre fuentes confiables y oficiales”.

María Julissa publicó este comunicado.
María Julissa publicó este comunicado.
Imagen María Julissa/Instagram

Hasta el momento, de acuerdo con Milenio, “ninguna autoridad ha mencionado públicamente” a María Julissa dentro de las investigaciones ligadas al operativo que realizaron para detener a ‘El Mencho’.

