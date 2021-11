Cancelan contratos al artista mexicano Pablo Montero después de cantarle las "Mañanitas" a Nicolás Maduro

“Con respecto a mi presentación en el Palacio de Miraflores en Venezuela, donde también estuvieron otros cantantes durante el evento (...) Les manifiesto que como artista no tengo partido ni bandera más que la de la música mexicana que es universal, además de que el mariachi de México es Patrimonio Cultural de la Humanidad. No me entrometo en conflictos que en este caso puedan existir en ese país hermano. Solo deseo que pronto los puedan resolver en paz, por el amor que le tengo a Venezuela”, dice el comunicado.